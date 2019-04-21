أول ظهور لطاقم الخطوط السعودية بعد تفجيرات سريلانكا

نجا طاقم الطيران السعودي المتواجد في العاصمة السريلانكية، كولومبو، من التفجيرات الثمانية التي وقعت صباح الأحد، كان أحدها في نفس الفندق الذي يسكن فيه الطاقم التابع للخطوط الجوية السعودية.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الخطوط السعودية، فهد بن عبدالله باهديله، أنه "إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو الأحد فقد تم تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب بالتعاون مع سفارة المملكة في كولومبو، ومن خلال مكتب "السعودية" في سريلانكا والمالديف، وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها، وهو ما تضعه المؤسسة على رأس أولوياتها".

كما أكد باهديله "سلامة جميع ملاحي "السعودية" من الطيارين والمضيفين، باستثناء اثنين من الملاحين تعذر الاتصال بهما حتى الساعة، ومازالت الاتصالات جارية للاطمئنان على سلامتهما. وتم التأكد من تعرض إحدى المضيفات لإصابات طفيفة وهي تتلقى العلاج حالياً في أحد مستشفيات كولومبو وحالتها مطمئنة".

وقد قام بعض أفراد الطاقم بتصوير أنفسهم لتأكيد سلامتهم.

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وأعلنت الشرطة السريلانكية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإرهابية إلى 207 ونحو 450 جريحاً. وأفادت مصادر إعلامية بمقتل 3 عسكريين أثناء مداهمة منزل لمشتبه بهم في كولمبو.

كذلك أوردت وسائل إعلام سريلانكية أنه تم اعتقال 7 أشخاص خلال مداهمة منزل في كولومبو على خلفية الهجمات.