السعودية: القبض على 13 داعشياً خططوا لعمليات إرهابية

أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية اليوم الاثنين بياناً، كشفت فيه هوية الإرهابيين الأربعة الذين هاجموا مركز مباحث محافظة الزلفي شمال الرياض يوم أمس.

وكشفت رئاسة أمن الدولة أن المهاجمين الأربعة على مباحث الزلفي اتخذوا استراحة مقرا للتخطيط لعمليتهم، وتم العثور على أحزمة ناسفة فيها وأسلحة متفرقة وقنابل ومواد تستخدم لصناعة المتفجرات.

والمهاجمون الأربعة الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة لحظة تنفيذ العملية هم عبدالله الحمود، وعبدالله إبراهيم المنصور، وسامر عبدالعزيز المديد، وسلمان عبدالعزيز المديد، وجميعهم ينتمون لتنظيم داعش.

كما أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن القبض على خلية إرهابية تضم 13 عنصرا ينتمون لداعش كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية.

وتمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد استراحة في حي (الريان) بمحافظة الزلفي مستأجرة باسم (عبدالله الحمود) أحد الجناة الأربعة، اتخذوا منها وكراً للإعداد والتخطيط للهجوم الفاشل، وقد عثر بداخلها على ما يشبه معملا لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.

وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة السعودية، بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر اليوم الاثنين عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم :

1 ـ فيصل بن محمد الخضير ( سجل مدني رقم 1092668779 ).

2 ـ عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور ( سجل مدني رقم 1030383762 ) .

3 ـ أيوب بن عبدالرحمن الداود ( سجل مدني رقم 1063404170 ).

4 ـ عبدالرحمن بن عبدالله الداود ( سجل مدني رقم 1005509185 ).

5 ـ عبدالرحمن بن حمود الحمود ( سجل مدني رقم 1078880588 ).

6 ـ مصعب بن مد الله المديد ( سجل مدني رقم 1081019414 ).

7 ـ عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي ( سجل مدني رقم 1133999456 ).

8 ـ عبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ( سجل مدني رقم 1032693382).

9 ـ عبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش ( سجل مدني رقم 1101832705).

10ـ محمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ( سجل مدني رقم 1029196704).

11ـ عبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت ( سجل مدني رقم 1075144194).

12 ـ صايل بن صالح بن زيد العليق ( سجل مدني رقم 1110364401).

13ـ زيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي ( سجل مدني رقم 1007038043).

وقد أسفرت نتائج الفحص والتفتيش لموقع الجريمة والاستراحة من العثور على المضبوطات التالية:

5 أحزمة ناسفة، منها 4 كان الجناة يرتدونها، وآخر داخل السيارة، وتحتوي الأحزمة على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشظايا.

64 قنبلة يدوية محلية الصنع، تحتوي على 25 من أكواع سباحة مشركة.

61 ماسورة سباكة مشركة، منها 9 في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، بالإضافة إلى 3 جوالات مشركة.

3 قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير.

سلاحي رشاش كلاشنكوف، و 6 مسدسات، و11 سلاحا أبيض وساكتون صيد هوائي، وسلسلة قتالية .

أربعة أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها ( 74،900) كغم.

مجموعة أوعية زجاجية مخبرية، وعدد من الأوعية البلاستيكية، ومجموعة من العبوات المعبأة بمواد كيميائية سائلة، وكرتون أعواد كبريت، وصاعق متفجر محلي الصنع، ومجموعة مسامير تم تجهيزها كشظايا.

جهازي اتصال لاسلكي، وجهازا كمبيوتر محمول.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أهله واستقراره، مؤكدة أن البلاد ستظل تحت قيادتها الرشيدة آمنة مطمئنة وفي منعة مما تخطط القيام به الأيدي الآثمة.