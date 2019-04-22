بالتفاصيل والصور.. السيناريو الكامل لمقتل دواعش هجوم الرياض

تمكن رجال الأمن السعودي من إحباط هجوم إرهابي كبير لعناصر من تنظيم داعش على مركز أمني تابع لأمن الدولة، يقع على بعد 260 كيلومتراً شمال العاصمة السعودية الرياض.

وقتلت قوات الأمن السعودية الدواعش الأربعة المهاجمين للمركز الأمني، الذين كانوا يحملون رشاشات ومسدسات وقنابل وعبوات بنزين، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن.

"العربية.نت" تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي تأكد أن منفذيه أربعة سعوديين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

وبدأت أحداث الهجوم عندما حاول الإرهابيون الأربعة تجاوز مخرج السيارات من مقر المباحث العامة في الزلفي، وفاجؤوا رجال الحراسات للمركز الأمني بإطلاق النار، وتمكن رجال الأمن من التعامل معهم ومحاصرتهم في موقع الحادث وقتلهم واحدا تلو الآخر خلال وقت قصير.

وتمكن رجال الأمن من قتل إرهابيين بعد ترجلهما من السيارة التي تقلهما من نوع تويوتا "كامري" فور إطلاقهما الرصاص، فيما تم القضاء على الثالث، بعدما حاول الهرب بعد تجاوزه الطريق المواجهة لأحد المباني السكنية، وقتل رجال الأمن الإرهابي الرابع قبل ترجله من السيارة.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية قد أوضح أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت عند الساعة (9:49) من صباح الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" أن جميع مهاجمي مركز المباحث في الزلفي سعوديون وينتمون لداعش.وكانت مصادر لـ"العربية"، قد أفادت... مقتل 4 دواعش بهجوم فاشل على مركز للأمن في الرياض السعودية

وبين أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.

وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات.

تفاصيل جديدة

وأصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية الاثنين بيانا، كشفت فيه هوية الإرهابيين الأربعة الذين هاجموا مركز مباحث محافظة الزلفي شمال الرياض يوم أمس.

وكشفت رئاسة أمن الدولة أن المهاجمين الأربعة على مباحث الزلفي اتخذوا استراحة مقرا للتخطيط لعمليتهم، وتم العثور على أحزمة ناسفة فيها وأسلحة متفرقة وقنابل ومواد تستخدم لصناعة المتفجرات.

والمهاجمون الأربعة الذين كان يرتدون أحزمة ناسفة لحظة تنفيذ العملية هم عبدالله الحمود، وعبدالله إبراهيم المنصور، سامر عبدالعزيز المديد، وسلمان عبدالعزيز المديد، وجميعهم ينتمون لتنظيم داعش.

كما أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن القبض على خلية إرهابية تضم 13 عنصرا ينتمون لداعش كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية.

وتمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد استراحة في حي (الريان) بمحافظة الزلفي مستأجرة باسم (عبدالله الحمود) أحد الجناة الأربعة، اتخذوا منها وكراً للإعداد والتخطيط للهجوم الفاشل، وقد عثر بداخلها على ما يشبه معملا لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.

خلية داعشية

وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة السعودية، بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر اليوم الاثنين عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم :

1 ـ فيصل بن محمد الخضير ( سجل مدني رقم 1092668779 ).

2 ـ عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور ( سجل مدني رقم 1030383762 ) .

3 ـ أيوب بن عبدالرحمن الداود ( سجل مدني رقم 1063404170 ).

4 ـ عبدالرحمن بن عبدالله الداود ( سجل مدني رقم 1005509185 ).

5 ـ عبدالرحمن بن حمود الحمود ( سجل مدني رقم 1078880588 ).

6 ـ مصعب بن مد الله المديد ( سجل مدني رقم 1081019414 ).

7 ـ عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي ( سجل مدني رقم 1133999456 ).

8 ـ عبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ( سجل مدني رقم 1032693382).

9 ـ عبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش ( سجل مدني رقم 1101832705).

10ـ محمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ( سجل مدني رقم 1029196704).

11ـ عبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت ( سجل مدني رقم 1075144194).

12 ـ صايل بن صالح بن زيد العليق ( سجل مدني رقم 1110364401).

13ـ زيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي ( سجل مدني رقم 1007038043).