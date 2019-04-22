هذه صور وأسماء منفذي الهجوم الإرهابي الفاشل بالزلفي

كشف المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية عن بيانات وأسماء المجموعة الإرهابية المكونة من 4 أشخاص والذين شاركوا في الهجوم الإرهابي على المركز الأمني بمحافظة الزلفي شمال الرياض الأحد.

وقال المتحدث اتضح من إجراءات التثبت من هويات الجناة بأنهم كل من:

1 – المواطن عبدالله حمود محمد الحمود، هوية وطنية رقم " 1091900215 ".

2 – المواطن عبدالله إبراهيم محمد المنصور، هوية وطنية رقم " 1061290597 " .

3 – المواطن سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد، هوية وطنية رقم " 1186017529".

4 - المواطن سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد، هوية وطنية رقم " 1111552699 "

كما كشفت التحريات وإجراءات الاستدلال عن تحديد استراحة في حي "الريان" بمحافظة الزلفي مستأجرة باسم "عبدالله الحمود" أحد الجناة الأربعة، والتي اتخذوا منها وكراً للإعداد والتخطيط للهجوم الفاشل.