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هذه صور وأسماء منفذي الهجوم الإرهابي الفاشل بالزلفي

المصدر: دبي - العربية.نت
الدواعش الأربعة قتلى الهجوم
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كشف المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية عن بيانات وأسماء المجموعة الإرهابية المكونة من 4 أشخاص والذين شاركوا في الهجوم الإرهابي على المركز الأمني بمحافظة الزلفي شمال الرياض الأحد.

وقال المتحدث اتضح من إجراءات التثبت من هويات الجناة بأنهم كل من:

1 – المواطن عبدالله حمود محمد الحمود، هوية وطنية رقم " 1091900215 ".

2 – المواطن عبدالله إبراهيم محمد المنصور، هوية وطنية رقم " 1061290597 " .

3 – المواطن سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد، هوية وطنية رقم " 1186017529".

4 - المواطن سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد، هوية وطنية رقم " 1111552699 "

كما كشفت التحريات وإجراءات الاستدلال عن تحديد استراحة في حي "الريان" بمحافظة الزلفي مستأجرة باسم "عبدالله الحمود" أحد الجناة الأربعة، والتي اتخذوا منها وكراً للإعداد والتخطيط للهجوم الفاشل.

كلمات دالّة

#الرياض, #الزلفى, #أمن الدولة, #السعودية, #هجوم الزلفى الإرهابي

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