أحد الذين أعدموا.. من هو الفراج الإرهابي المتسبب بقتل والده؟

كان من بين الـ37 الذين أعلنت السعودية، الثلاثاء، إعدامهم بعد إدانتهم بالإرهاب، خالد بن حمود الفراج، المعروف بساعي بريد القاعدة.

وصدر في حق الفراج حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية المتخصصة، بالقتل (حد الحرابة)، لإدانته بالتسبب في مقتل والده وعددٍ من رجال الأمن.

وتعود قصة الفراج في 21 /7/1424 حيث تم القبض عليه بجوار المحل العائد له (محل بيع أدوات سباكة) في حي السعادة بالسلي بمنطقة الرياض.

موضوع يهمك اعتبرت هيئة كبار العلماء في السعودية اليوم الثلاثاء أن تنفيذ الأحكام القضائية "بحق من ثبت عليهم شرعاً الجرائم المنسوبة... كبار العلماء: إعدام المدانين بالإرهاب تطبيق للشريعة السعودية

رافق خالد الفراج رجال الأمن، للانتقال إلى منزله الواقع بحي الفيحاء بالرياض. وفي هذه الأثناء تلقى مَن يوصف بـ(قائد التنظيم) نبأ القبض على الفراج، فشرع بحسب الموقوف حينها نمر البقمي (نفذ بحقه حكم الإعدام ضمن قائمة الـ47 في 22-3-1437هـ) في إعداد خطة عاجلة لإنقاذ المذكور.

وقضت تلك الخطة بتكليف مجموعة قادها المطلوب فيصل الدخيل، وشارك فيها كل من القيادي عبدالعزيز المقرن، وخالد بن سنان، وبندر الدخيل، ومحمد الفراج، والموقوف حينها نمر البقمي، وتركي المطيري.

وقامت المجموعة باقتحام منزل الفراج أثناء وجود رجال الأمن فيه، وإطلاق النار بكثافة على رجال الأمن، ووالد المتهم، ونتج عن ذلك وفاة اثنين من رجال الأمن، إلى جانب مقتل والد خالد ومحمد الفراج.

ثم تجاوزت المجموعة أسوار المنزل مطلقين النار بكثافة، ما أدى إلى وفاة أحد رجال الأمن بعد محاصرته في الممر الجانبي للفيلا، واشترك الجميع في قتله.

ودخلوا بعدها إلى المجلس – داخل المنزل – وأطلقوا النار على اثنين من رجال الامن رجلي الأمن، ما أدى إلى وفاتهما.

قام فيصل الدخيل بإطلاق النار على رجل أمن كان داخل سيارته، ثم قام نمر البقمي بالإجهاز عليه، وفور خروجهم قام تركي المطيري بإطلاق النار تجاه أحد رجال الأمن على السطح دون إصابته.

وقد ضبط في المنزل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وقاد التحقيق مع (الفراج) إلى أحد المحلات التجارية بحي السلام بالرياض، وضُبطت فيه كميات من الأسلحة وصواريخ "آر بي جي".

ونتج عن التحقيق الوصول إلى أحد أشهر الأوكار الإرهابية، وهو عبارة عن فيلا بحي الروابي بالرياض، تستخدم كعيادة طبية، وبتفتيشها وُجِد بها عدد من المسدسات والرشاشات البلاستيكية، والمنشورات وأدوات طبية.

ودلّ الفراج على استراحة بحي السلي بالرياض وُجدت بها سيارة داتسون مشرّكة ومجهّزة للتفجير عن بُعد، إضافة إلى ضبط قوارير مجهَّزة بمواد كيميائية حارقة، وعدد من الأسلحة النارية والطلقات الحية والمخازن.