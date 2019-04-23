سفارة السعودية بسريلانكا تنعى مواطنين قضيا بالهجمات

نعت السفارة السعودية في سريلانكا المواطنين أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان اللذين توفيا إثر التفجيرات الإرهابية التي شهدتها سريلانكا الأحد.

موضوع يهمك كشفت مصادر "العربية.نت" وفاة اثنين من طاقم الطيران السعودي في تفجيرات سريلانكا، التي وقعت صباح الأحد الماضي، وأكدت... مقتل سعوديين اثنين بتفجيرات سريلانكا السعودية

وقالت في بيان لها اليوم: "تنعى سفارة المملكة العربية السعودية لدى سريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفري وهاني ماجد عثمان اللذين وافتهما المنية يوم الأحد، إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع في مدينة كولومبو، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان" .

الجدير بالذكر أن المتوفين ماجد عثمان وأحمد جعفري كانا يسكنان في إحدى المواقع الثمانية التي تعرضت للتفجير، وتم التعرف عليهما بين الضحايا، وهما يعملان بالخطوط الجوية السعودية.