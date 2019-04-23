وزير العدل السعودي يحذر من إيقاف أي شخص بالخطأ

حذر وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، إيقاف أي شخص دقيقة واحدة بالخطأ، حيث إنها تعد جريمة تتعدى على حرمة النفس، كان ذلك خلال لقائه بقضاة محاكم التنفيذ، الأحد، داعياً إياهم إلى تحري الدقة والعدل.

وأكد أن تجربة قضاء التنفيذ في المملكة أصبحت ملهمة للعديد من الدول التي بحثت إمكان الاستفادة منها، بعد بلوغها مرحلة تطوير نوعية، مشيراً إلى ضرورة وجود روح المبادرة لدى القضاة ورؤساء المحاكم، كونها أهم عناصر النجاح داخل المرافق العدلية، موضحاً أن هذا العام هو عام التحول الرقمي في التنفيذ بشكل كامل.

واستمع الدكتور الصمعاني إلى ملاحظات ومقترحات رؤساء محاكم التنفيذ، التي جرت مناقشتها لإيجاد الحلول المناسبة، وتفعيلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، ويسهم في تطوير العمل وتحسينه، بما ينعكس إيجابياً على خدمة المستفيدين، ويوفر عليهم الجهد والوقت.

من جهته، أصدر وزير العدل الصمعاني قراراً بتعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين للدورة الثانية.

ويأتي هذا القرار في سياق التأسيس المرحلي للهيئة إلى حين توفر شرط الترشيح المنصوص عليه في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وهو انتظام المرشح في دفع رسوم العضوية المقررة لمدة 3 سنوات.

وتضمن القرار تعيين كل من المحامي عبد الناصر السحيباني، والمحامي نزيه موسى، والمحامي الدكتور علاء ناجي، والمحامي الدكتور أسامة القحطاني، والمحامي الدكتور أحمد الصقيه.