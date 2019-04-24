الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا الجديد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وقال الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية: "يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما قال ولي العهد: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".