خالد بن سلمان: ماضون في التصدي للإرهاب والتطرف

قال خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، "إننا ماضون في التصدي للإرهاب والتطرف مهما كلف الأمر"، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط هو من أهم أهداف السعودية.

وقال خلال مؤتمر تحقيق الأمن الدولي، "سندعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم"، وتابع "علينا محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال".

وأكد أن إيران تستمر في نهجها بدعم التطرف والإرهاب، وقال "يستمر النظام الإيراني في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية".

وأكد أن إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات حزب الله والحوثيين.

وقال إن "الميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية".

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وحول السياسة الخارجية قال إن "المملكة في سياستها الخارجية لم توفر أي جهد لإرساء الاستقرار والأمن".

وأضاف "علينا أن نختار بين الفوضى التي تنشرها إيران وبين الاستقرار والأمن".

هذا وقال الأمير خالد إن السعودية تشهد اليوم تحولا ونموا غير مسبوقين لتحقيق رؤية 2030، وأضاف: "عززنا أمننا السيبراني لمواجهة أي تهديد عبر الشبكة المعلوماتية".