ماذا قال والد زوجة السعودي ضحية تفجيرات سريلانكا؟

أكد عمر سعيد جحلان، والد زوجة الملاح في الخطوط السعودية، هاني ماجد صغير عثمان، والذي توفي إثر تفجيرات سريلانكا في تصريحات لـ"العربية.نت": "قبل السفر قام هاني بتوصيل زوجته إلى بيت أسرتها يوم الجمعة الماضي، وهو يحمل من السعادة الشيء الكبير نظير استعداده بتجهيز منزله الجديد، والذي سينتقل إليه قريباً، لكن قضاء الله حال دون ذلك.

وأضاف: "ظلت الأسرة في حيرة من أمرها حول تحري مصير ابنها لأكثر من 3 أيام، كونه ظل مجهول الخبر، حتى تم التعرف عليه متوفًى، فهاني شاب حسن الخلق والتعامل، محب للخير وخدمة مجتمعه، ويبلغ من العمر 26 عاما، ولديه ابنه ماجد ويبلغ من العمر 5 أعوام، وبنته بلقيس وتبلغ من العمر 4 أشهر".

إلى ذلك، خيم الحزن على منسوبي الخطوط الجوية السعودية، بعد صدور بيان السفارة السعودية في سريلانكا، الثلاثاء، وفاة مواطنيْن اثنيْن جرّاء الاعتداءات الإرهابية التي هزت العاصمة كولمبو الأحد الماضي، فيما أظهر مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حالة الحزن التي خيمت على منسوبي الخطوط السعودية، بينما اشتعل "تويتر" بالحديث عن المضيفين أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين وافتهما المنية إثر الاعتداء الإرهابي في مدينة كولومبو.

في حين تم تدشين وسم #هاني_عثمان _مفقود _ في _سيرلانكا ، تحدث فيه أصدقاء العمل عن طيب أخلاق المضيفين داعين لهما بالرحمة والمغفرة، ومعبرين عن بالغ الأسى، ومرددين إلى جنات الخلد يا من رحلتم عنا.

فيما أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي، وفاة مضيفين سعوديين يتبعان للخطوط الجوية العربية السعودية، جراء التفجير الذي وقع في فندق (سنامون غراند) بالعاصمة السريلانكية كولومبو.

وقال الحارثي إن ذوي المواطنين أحمد زين الجعفري وهاني ماجد عثمان قد تعرفا على الجثمانين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان، ولفت السفير السعودي إلى أن السفارة تعمل على استكمال إجراءات نقل الجثمانين مع ذويهم إلى المملكة.