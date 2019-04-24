هذا ما قاله خال سعودي قتل في تفجيرات سريلانكا الإرهابية

عثرت السلطات السريلانكية، صباح الثلاثاء، على جثة السعودي هاني ماجد صغير عثمان، الملاح في الخطوط الجوية السعودية، بعد إصابته بتفجير وقع في الفندق الذي يسكن فيه بالعاصمة كولومبو، بعد رحلة استغرقت ثماني ساعات من المملكة.

وأكد علي سنان، خال المتوفي، في حديث لـ"العربية.نت"، أن والدي هاني اتجهوا الاثنين إلى سريلانكا بالتنسيق مع السفارة السعودية، إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى الضحية نظراً لحظر التجوال حتى تم تسهيل تحركهم الثلاثاء، وتعرفوا على ابنهم.

وقال سنان إنه "من المقرر أن يصل الجثمان الخميس إذ تم التنسيق مع السفارة السعودية في سريلانكا لنقله إلى المملكة".

كما أشار إلى أن هاني من سكان محافظة جدة غرب السعودية، ويبلغ من العمر 26 عاماً، متزوج ولديه ولد وبنت، ويعمل في الخطوط السعودية منذ عامين، مضيفاً أنه شاب نشيط يحب السفر والاستكشاف لتطوير نفسه.

كما أوضح أنه "بعد هذا الحادث حاولنا التواصل معه بشتى الطرق، لكن دون فائدة، حيث كان من المفترض أن يعود يوم الحادثة، لكن قدر الله وتوفته المنية".

من جهتها، أعلنت سفارة المملكة في سريلانكا الثلاثاء وفاة مواطنين سعوديين في التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عدة مواقع الأحد الماضي.

وقالت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيان لها: "تنعي سفارة المملكة العربية السعودية لدى سريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين وافتهما المنية يوم الأحد الماضي، إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة كولومبو. سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان".