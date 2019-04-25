بدعم مركز الملك سلمان.. سلال غذائية لنحو 70 ألف سوداني

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية تم إطلاق مشروع توزيع سلال غذائية في جمهورية السودان لشهر رمضان المبارك لهذا العام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر وحضور ممثل المجلس العسكري الفريق دكتور محمد عثمان الأغبش، مدير إدارة الخدمات والتوجية بالقوات المسلحة.

وتم تدشين بدء مشروع توزيع سلال غذائية في شهر رمضان بتكلفة تقدر بأكثر من نص مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى توزيع 13,725 سلة غذائية خلال شهر رمضان المقبل، وذالك لسد احتياجات الأسر المتواجدة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر في خمس ولايات وهي الخرطوم وغرب كردفان وشرق دارفور والبحر الأحمر والنيل الأزرق.

ووفقاً للآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذة المبادرات الإنسانية سوف يستفيد من المشروع 68,625 فردًا.