دار نشر سعودية للحضور العربي والدولي وتشجيع الإبداع

أعلن وزير الثقافة في السعودية، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، العمل على إنشاء دار نشر سعودية ذات مركز مالي مستقل، تحت مظلة وزارة الثقافة، تهدف إلى نشر الثقافة والأدب السعودي محلياً وعربياً ودولياً، من خلال المشاركة في معارض الكتب المحلية والعربية والدولية، إضافةً إلى منافذ بيع خاصة بالدار وستقدم من خلالها الكتاب السعودي بأسعار رمزية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال وزير الثقافة في بيان نقلته (واس) "إن هذه الدار ستكون أحد أذرعة وزارة الثقافة لنشر وتسويق وتوزيع الكتاب السعودي في مختلف الدول العربية، تحقيقاً لرؤية وتوجهات الوزارة في دعم الكتاب، ونشر الثقافة والأدب السعودي وتعزيز حضوره عربياً ودولياً، وتوقيع شراكات مع دور النشر العالمية لتسليط الضوء على الكتاب السعودي".

وأضاف "أن الدار ستبدأ بتسويق المؤلفات السعودية التي طبعتها المؤسسات الثقافية والأدبية، ما يجعل الكتاب السعودي متوفراً في معارض الكتب العربية".

وأوضح، أن الدار ستعمل على إعادة نشر بعض كتب الرواد في المجالات الثقافية والأدبية والتاريخية، إضافةً إلى تشجيع المبدعين من خلال نشر أعمالهم وفق آليات ولوائح محددة، لتحقيق أهداف مبادرات الوزارة التي أُطلقت مجموعة منها في الـ27 من مارس الماضي، مثل مبادرة "الكتاب للجميع"، ومبادرة "ترجم"، ومبادرة "المجلات الثقافية".