سعودية أُحرِقت سيارتها تكشف تفاصيل القصة وهوية الفاعل

تفاجأت سيدة سعودية في الطائف (غرب السعودية) بإحراق سيارتها من قبل شاب من أقاربها فجر الخميس، في محاولة لمنعها من القيادة على حد قولها.

كما أوضحت صاحبة السيارة التي تدعى أميرة في حديثها لـ"العربية.نت" أنها اشترت سيارتها حديثاً، وتمتلك رخصة للقيادة، ونفت أميرة أن يكون المتسبب أخاها كما أشيع، ولكنه أحد أقاربها ولا توجد أي عداوة بينه وبينها، وطالبت أميرة بإنزال أشد العقوبات عليه ليكون رادعاً له ولغيره.

إلى ذلك تداولت الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شابًا يحرق سيارة سوداء، بعد سكب البنزين عليها وهو يشاهد الكاميرا التي وثقت ذلك.

ودشن المغردون في تويتر وسم #حرق_سيارة_أميرة_بالطائف للتضامن معها بعد هذه الحادثة، في حين شكل عدد من المحاميات فريقاً لدعمها قانونياً.

من جهته وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يحرق سيارة بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.