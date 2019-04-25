رئيس مجلس الشورى السعودي يلتقي الرئيس الباكستاني

التقى رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والنواب، حيث استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسبق هذا اللقاء محادثات بين رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له مع رئيس مجلس النواب الباكستاني أسد قيصر بحضور عدد من نواب البرلمان الوطني الباكستاني، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والروابط البرلمانية بين البلدين، إضافة إلى بحث القضايا الإسلامية والدولية.

وقد أثنى رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر على العلاقات الباكستانية السعودية، مؤكدا أن بلاده فخروة بصداقتها الفريدة مع السعودية، منوها بوقوف الرياض إلى جانب إسلام آباد في كافة الأوقات العصيبة التي مرت بها، كما أشاد قيصر بالدور الذي تلعبه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في توحيد الأمة الإسلامية وحل خلافاتها.

"اتفاق سعودي باكستاني على تعزيز التعاون المشترك"

وأكدت باكستان والسعودية عزمهما على الارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع، جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ مع كبار المسؤولين الباكستانيين، ومن أبرزهم الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني، ورئيس مجلس النواب أسد قيصر، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، إضافة إلى تعزيز الروابط البرلمانية والتواصل بين شعبي البلدين بما يصب في مصلحتهما.

وأشادت إسلام آباد بأهمية ومتانة وعمق العلاقات الباكستانية السعودية والدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان في تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أكد المسؤولون الباكستانيون أن بلادهم فخروة بصداقتها الفريدة مع السعودية، منوهين بوقوف الرياض إلى جانب إسلام آباد في كافة الأوقات العصيبة التي مرت بها.

كما ثمنت إسلام آباد دور السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان في توحيد الأمة الإسلامية ونزع فتيل الأزمات في العالم الإسلامي وتعزيز السلم والأمن العالميين، إضافة للإشادة بالخدمات التي تقدمها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والتسهيلات التي خصت بها حجاج باكستان.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ عن شكره للاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، مؤكدا أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع باكستان، مشيرا إلى أنها تعززت وتطورت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية و البرلمانية بفضل من الله وجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وأشاد آل الشيخ بمتانة العلاقات السعودية الباكستانية ووقوف البلدين إلى جانب بعضهما أمام التحديات، وهو ما أكدته العديد من المواقف بين البلدين، واعتبر آل الشيخ أن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين تأتي في سياق دعم هذه العلاقات التاريخية، مشيرا إلى وجود تنسيق بين مجلسي الشورى والشيوخ في كافة الصعد والمناسبات.