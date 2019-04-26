تخرج دفعة مبتعثين سعوديين بالصين.. وسط اهتمام الشركات

أقامت الملحقية الثقافية السعودية في الصين معرضا ليوم المهنة أول أمس، وحضر العديد من ممثلي الشركات الصينية الذين حرصوا على الاطلاع على شهادات الخريجين وخبراتهم واللقاء بهم وإجراء المقابلات الشخصية بهدف ضمهم لكوادرها البشرية والاستفادة من تأهيلهم الأكاديمي وإجادتهم للغة الصينية.

كما احتفلت الملحقية الثقافية في الصين بتخريج طلابها وطالباتها المبتعثين لعام 2019 في حفل بهيج حضره السفير السعودي في الصين تركي الماضي والملحق الثقافي في سفارة السعودية بالصين الدكتور فهد بن ماجد الشريف، ومدير الشؤون الثقافية بالملحقية الثقافية محمد الفوزان، وممثل لشركة (هواوي) الصينية، وممثل لشركة (موجو)، والعديد من المدعوين للحفل وجمع من المتخرجين والمتخرجات من مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم وعرض مسيرة للخريجين وكلمات ألقاها كل من ممثلي شركتي( هواوي) و(موجو) والملحق الثقافي في الصين فهد الشريف، والسفير السعودي في بكين تركي الماضي، كما قامت المدرسة السعودية في بكين بتقديم فقرة لطلابها، واختتم الحفل بسحب جوائز لتذاكر مجانية قدمتها الخطوط الجوية السعودية، والتقاط صورة جماعية للطلاب وتناول وجبة العشاء.