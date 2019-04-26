شرطة مكة تقبض على حارق سيارة سعودية بالطائف

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، أقدم على إحراق سيارة مواطنة بالطائف.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه في صباح يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٨/٢٠ هـ باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف بلاغاً عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمداً، بقيام شخص مجهول برش مادة بترولية على المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء محافظة الطائف وإشعال النار فيها مما نتج عنه احتراقها بالكامل.

وأشار إلى أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه بمحافظة جدة التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، مؤكدة إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.