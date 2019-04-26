شوارع أبها تتلون بالبنفسجي إثر حملة تشجير

اكتست شوارع مدينة أبها (جنوب غربي السعودية) باللون البنفسجي، بعدما أزهرت أشجار الجاكرندا المنتشرة في طرقها وميادينها، مما رسم مناظر أشبه باللوحات الفنية.

وقد قامت أمانة منطقة عسير بتشجير طريق الملك عبدالله بزراعة 1500 شجرة من نوع الجاكرندا، إضافة إلى زرع هذه الشجرة في العديد من المواقع والمنتزهات والميادين المختلفة، ضمن مبادرة تشجير مدينة أبها.

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وفي هذا السياق، شرح أستاذ تربية النبات المساعد في "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" الدكتور نجيب حامد الحربي، في حديث مع "العربية.نت" أن أشجار الجاكرندا من الأشجار المستوردة المعمرة، وهي تزهر مرتين في العام، في فصلي الربيع والخريف، كما أنها تمتاز باستمرار التزهير لفترة ممتدة من 6 إلى 8 أسابيع.

يذكر أن شجرة الجاكرندا Jacaranda mimosifolia تنتمي إلى الفصيلة البيجنونية Bignoniaceae، وتنمو الشجرة لتصل إلى علو قد يزيد عن 18 متراً. وهي سريعة النمو فقد تصل خلال السنة الأولى من زراعتها إلى ارتفاع 3 أمتار. أزهارها بنفسجية زاهية تنمو في تجمعات (نورات).

وتتميز هذه الشجرة بأن أزهارها تظهر قبل أوراقها، ويصل حجم الزهرة الواحدة إلى 5×2 سم. وتتساقط الأزهار بعد حوالي الشهر من ظهورها.

والجاكرندا شجرة استوائية موطنها الأصلي المكسيك ومناطق الكاريبي وأميركا الجنوبية. وتتميز بخشبها المتين القوي التحمل والذي يصلح للنحت والخراطة لأغراض النجارة المختلفة، وهو يُعرف بـ"الأبنوس الأخضر".