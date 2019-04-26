من نفذ عملية خلية "الزلفي".. القاعدة أم داعش؟

جاء نبأ إحباط الأجهزة الأمنية السعودية مؤخراً لمحاولة الهجوم الإرهابي على المركز الأمني بمحافظة الزلفي شمال الرياض، بقتل المهاجمين الأربعة، صادماً للعموم، خاصة بعد ظهور فيديو مسجل للمنفذين وهم يعلنون البيعة لزعيم داعش أبو بكر البغدادي، ليعقب ذلك إعلان الأمن السعودي القبض على 13 شخصاً كانوا يعدون العدة للقيام بأعمال إرهابية كلهم من ذات المدينة.

سبب الإحباط لدى من تابع الخبر نفسه، هو إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية الانتصار على داعش في حصنه الأخير بـ"الباغوز" شرق دير الزور في سوريا مطلع مارس الماضي.

ليتفاجأ المتابعون بأن تنظيم داعش لم ينتهِ بعد، حيث ظهر مجدداً في أماكن أخرى، منها مدينة الزلفي السعودية، إلا أن بعض المراقبين شكك بنشاط داعش الجديد، معتبراً أن عملية الزلفي الفاشلة هي أقرب إلى سلوك تنظيم القاعدة منه إلى "دولة" داعش الآفلة، فعلى ماذا استند هؤلاء المشككون بشأن عودة داعش؟

البداية كانت بعد كشف السلطات السعودية عن هوية المنفذين الأربعة وقائمة الموقوفين الـ13، أكان على شكل الخلية أم منطلقات أصحابها.

موضوع يهمك أحبطت الجهات الأمنية الأحد عملية إرهابية استهدفت مبنى المباحث بالزلفي، وهلك فيها 4 إرهابيين، كما أعلنت رئاسة أمن الدولة... بالأسماء والصور والتفاصيل.. هذه قصة خلية الـ17 الإرهابية السعودية

فبينما عهد عن تنظيم داعش استقطاب "الذئاب المنفردة" من المراهقين في مسار التطرف بالتجنيد السيبراني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو فيسبوك، أو من خلال ألعاب الفيديو، بدت الصورة مغايرة تماماً مع المتورطين في عملية الزلفي، فالتجنيد هنا لم "يطبخ" في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هم خميرة جاهزة للتطرف والعمل القتالي من أبناء الجيل الثاني والثالث لقيادات وعناصر سابقة في تنظيم القاعدة.

وفي لمحة عن بعض من وردت أسماؤهم في القائمة، وكذلك المنفذون الأربعة، المهاجم "سلمان عبد العزيز عبد الكريم المديد"، 16 عاماً، و "سامر عبد العزيز عبد الكريم المديد"، 17 عاما، هما ابنا الموقوف أمنيا "عبد العزيز المديد" المتبني لفكر القاعدة، وسبق أن شاركا بما سمي وقفة "الزلفي" للإفراج عن الموقوفين أمنياً، وشاركا في التوقيع على بيان الإفراج عمن وصفهم البيان بـ"معتقلي الرأي"، بحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت" في بيان نشر سابقاً عبر المواقع الإلكترونية.

وبمتابعة الحساب الخاص لسلمان المديد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، برز من خلاله العلاقة التي تجمعه بعبد العزيز الهاملي، ابن الموقوف أمنياً "محمد الهاملي"، ووالدته "ريما الجريش"، التي غادرت إلى سوريا عبر اليمن في 2014، مصطحبة معها أبناءها "معاذ 16 عاماً، مارية 14 عاماً، عبد العزيز 13 عاماً، سارة 8 أعوام، عمار 3 أعوام".

كذلك من الأسماء اللافتة في القائمة التي أعلنت عنها السلطات السعودية، ظهر اسم الموقوف "عبد الله حمد عبد الله الحميدي"، وهو ابن المنظر الشرعي لتنظيم القاعدة "حمد عبد الله إبراهيم الحميدي"، الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد إصابته في مواجهة "حي الجوازات" بمحافظة الرس في ابريل 2005 في عملية استمرت 4 أيام، انتهت بمقتل عدد من قيادات التنظيم والقبض على عدد آخر.

موضوع يهمك تمكن رجال الأمن السعودي من إحباط هجوم إرهابي كبير لعناصر من تنظيم داعش على مركز أمني تابع لأمن الدولة، يقع على بعد 260... بالتفاصيل والصور.. السيناريو الكامل لمقتل دواعش هجوم الرياض السعودية

ومن أبرز الفتاوى التي أصدرها الحميدي، والذي أُعدم مع مجموعة من قيادات تنظيم القاعدة في 2016، ما أسماه "جهاد المطلوبين وحقهم في الدفاع عن النفس" و"الجهاد لمناصرة المجاهدين من أوجب الواجبات وأعظم القربات".

إضافة إلى ذلك ضمت القائمة كلاً من "محمد عبد العزيز يوسف الدويش" وشقيقه "عبد الرحمن عبد العزيز يوسف الدويش" وابنه "عبد الإله عبد الرحمن عبد العزيز الدويش".

يشار إلى أن "عبد الرحمن الدويش" كان موقوفاً أمنياً سابقاً لما يقارب الـ 7 أعوام، وأفرج عنه في أواخر العام 2012 وبكفالة ابن شقيقه الداعية السروري "سليمان أحمد الدويش" والموقوف أمنياً في الوقت الراهن، قبل أن يلتحق أحد أبناء عبد الرحمن الدويش، وهو "أيوب محمد الدويش" 24 سنة -إمام مسجد ومعلم حلقة تحفيظ قرآن- بالجماعات المسلحة في سوريا وقتل في العام 2013.

أكد ذلك ما تبين في حساب الموقوف "سليمان الدويش"، من تقديم التهنئة بـ"استشهاد" ابن عمه "أيوب الدويش" في سوريا، قائلاً في إحدى تغريداته عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" 4 أغسطس 2013: "لو مات الشاب أيوب الدويش على فراشه لرجوت له إن شاء الله خيراً لما هو عليه من صلاح الحال، فكيف وهو قد مات في أرض المعركة فاللهم تقبله شهيداً".

خلية الزلفي أقرب لتنظيم القاعدة

إلى جانب ذلك، يبدو من خلال ما تكشف من معلومات وإن كانت قليلة، لسيناريو العملية الإرهابية الفاشلة، قربها من نهج وسلوك تنظيم القاعدة، في عملياته الإرهابية المسلحة التي وقعت في عدد من المدن السعودية منذ العام 2003، باستهداف المباني والمؤسسات الحكومية واحتجاز الرهائن والاغتيالات والعمليات الانتحارية الهجومية.

فخلافاً لاستراتيجية داعش في العمل المسلح، الذي اعتمد على توظيف البعد الطائفي بشكل رئيسي كتفجير مسجد إمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، بعملية انتحارية نفذها "عبد الرحمن صالح العمر"، كان ممن تم إيقافهم على خلفية المشاركة في التجمعات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين أمنياً، والمحاولة الفاشلة لتفجير مسجد "الرضا" بمحافظة الأحساء -شرق السعودية-، التي نفذها الانتحاري "عبد الرحمن عبد الله التويجري"، كذلك كان ممن سبق إيقافه بعد مشاركته في تجمعات واعتصامات بريدة.

موضوع يهمك الإرهابي عبدالله المنصور، أحد المقتولين في مواجهة مبنى المباحث في محافظة الزلفي، يعتبر أكبر عمراً ضمن الأربعة الذين... هذه قصة "صداقة الدم" لأبناء العم الإرهابيين الحمود والمنصور السعودية

أريد لمنفذي عملية "الزلفي" على المقر الأمني، من قبل مخططيهم، اقتحام الموقع والمكوث فيه آملين من ذلك احتجاز رهائن، حيث أمن المهاجمون لأنفسهم مواد غذائية وكميات من التمور تقارب الـ 5 كيلو، إضافة إلى إسعافات أولية، وجهازي لاسلكي، وكميات كبيرة من الذخائر و50 قنبلة يدوية بما في ذلك من حبال، ولعل الكتاب الذي كان من بين المضبوطات بعنوان "القتال في المناطق المبنية" وهي أحد الإصدارات "الجهادية" المتداولة بين الجماعات المتطرفة، يكشف بشكل جلي عن أهداف العملية.

لتبدو هنا العملية الأخيرة أشبه بامتداد لما عرف بمواجهة "نفوذ الثويرات" شمال مدينة الزلفي في العام 2005 والتي قتل فيها 4 من أبرز المطلوبين، وهم عبد الرحمن الفراج، ومشعل عبيد الحاسري، وعمر عبد الله القحطاني، والتي قاد خليتها عبد الرحمن المتعب الذي قتل في إحدى المواجهات الأمنية 2005، والذي ارتبط بالمنظر الشرعي لتنظيم القاعدة "حمد الحميدي"، بعد انتقال "الحميدي" للاختباء بمدينة الزلفي.

وما يعزز القراءة أكثر بأن خلية "الزلفي" أقرب إلى القاعدة منها إلى داعش، هو الكتاب الثاني الذي ظهر في بيان رئاسة أمن الدولة حمل عنوان "كيف تواجه القوات الخاصة المداهمة"، والذي يعود للمتحدث الرسمي لتنظيم القاعدة الأميركي من أصل يهودي"آدم يحيى غدن" و المكنى بـ"بدر الصبيحي".

يشار إلى أن الكتاب جاء تفريغاً للإصدار المرئي لـ"آدم غدن"، التابع لمؤسسة "السحاب" الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة، نشر في ابريل 2012، وخلافاً لما حمله عنوان الكتاب من طابع عسكري، كان مضمونه ملخصاً لعقيدة تنظيم القاعدة ونهجها في كيفية إدارة ما وصف بثورات "الربيع العربي" بـ"قيادة الثورات وتبصير الشعوب الثائرة وإشعال انتفاضات مماثلة في الدول التي لم تنتفض بعد" وتحذيره من التآمر على حكم الإسلاميين ودور الدعاة في التوجيه وربط معاني الشهادة، والتأكيد على استراتيجية القاعدة في مهاجمة العدو البعيد "الولايات المتحدة الأميركية".

الباحث السعودي في الجماعات الإسلامية والمستشار القانوني "محمد الدوسري" يرى في هذا الرأي وجاهة ومصداقية، في حين رأى مراقب أمني مسؤول تحفظ على ذكر اسمه أن تنظيم داعش يحتاج إلى مئة عام من الزمان لكشف ماهيته ومن يقف وراءه، مضيفاً في الوقت ذاته تساؤلات مختلفة ما إن كان التنظيم "في حالة احتضار وبحاجة إلى إعادة ترتيب نفسه، أم أن هناك نسخاً أخرى أو أصبح اليوم كياناً هجينا؟".

واعتبر المراقب الأمني أن تغيير تنظيم داعش والقاعدة من أدائهم وتغيير أنماطهم إنما هو للبحث عن منافذ أخرى مع عدم استبعاده من استخدام هذه التنظيمات من قبل جهات خارجية أمراً متوقعاً، مضيفا: "هناك جهات فوضوية وجيوب كبيرة للمقاتلين في دول مختلفة، وهذا ما قد يقود إلى أن تخرج منها كيانات أخرى وبمسميات جديدة".

فكوا العاني

العنصر المشترك بين الأسماء المعلنة، سواء أكانوا المنفذين أو ممن وردت أسماؤهم في قائمة الموقوفين، أنهم كانوا فاعلين في حملات الضغط والتجييش الشعبي من أجل إطلاق موقوفي القاعدة تحت شعار "فكوا العاني" والذي تفاعل معه من يصف نفسه دعاة الحرية والحقوقية.

وهنا لم يقتصر الأمر على نشطاء القاعدة نسوة ورجالاً، صغاراً كانوا أو كباراً، بل انخرط فيه كثير من المنتمين لما يعرف بالتيار السروري الصحوي بالسعودية، أو بعبارة أخرى الإسلاميون في السعودية ممن يقولون إنهم ليسوا من تنظيم القاعدة، كل هؤلاء الأصناف الثلاثة "القاعدة والسرورية ومدعو المدنية" تجمعوا تحت مظلة فكوا العاني، وهو نفس الشعار الذي جمع أعضاء الخلية الإرهابية الأخيرة.

موضوع يهمك سلمان وسامر المديد شقيقان لقيا مصرعهما إلى جانب شخصين آخرين خلال محاولتهم الفاشلة اقتحام مبنى المباحث في محافظة الزلفي... الشقيقان القتيلان بالزلفي..لا تعليم ولا صور ورفض للعائلة السعودية

وفي تناغم وانسجام مع عملية الزلفي الفاشلة، وارتباط عناصرها بحملة "فكوا العاني"، عمد حساب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "القطري" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى تثبيت صورة التعريف عن الحساب "البايو" ولعدة أيام، تحمل شعار "أفرجوا عن معتقلي الرأي والنصح" متضمنة صور عدد من الموقوفين أمنيا في السعودية مع كثافة الترويج لهذا الشعار منذ 9 أبريل وحتى 15 ابريل في سلسلة تغريدات، قبل أن يتم حذف "البايو" بفارق أيام قليلة من هجوم "الزلفي" الإرهابي، وذلك بالتزامن أيضاً مع ترويج حساب اتحاد علماء "قطر" لحساب "معتقلي الرأي"، بإعادة تغريد ذات الدعوات.

من بين تغريدات اتحاد علماء المسلمين التابع لقطر، ما جاء على لسان يوسف القرضاوي في 4 أبريل: "الرجال لا ينشأون إلا في ظلال الحرية، أما الأنظمة البوليسية المتجبرة على خلق الله فلن تخلق شعباً من العبيد، والعبيد إنما يحسنون فن الخدمة ولكن لا يحسنون فن البطولة".

أما علي قرة داغي الأمين العام للاتحاد فجاءت تغريدته في 9 أبريل كالتالي: "أفرجوا عن معتقلي الرأي والنصح، إن حبس إنسان بدون حق ظلم كبير، مؤذن بالهلاك وظلم عالم رباني متوجب لغضب الله تعالى وإعزازه من إعزاز الله تعالى، ونطالب الجميع بالتعاون والتآزر معهم حتى يتم الإفراج عنهم. الحرية لمعتقلي النصح والرأي".

اللافت أنه وبعد أن حاول التيار الصحوي (السروري والإخواني) وبذراعه المسلحة من التنظيمات "الجهادية" منذ العام 2011 وهو بداية انطلاق ما يسمى حملة "فكوا العاني" تصويرها في الإطار الحقوقي والإصلاحي لمغازلة المجتمع الغربي في بداية ما عرف بـ"الربيع العربي"، موظفين من أجل ذلك طاقات المراهقين والأطفال من أحفاد الموقوفين أمنياً من تنظيم القاعدة ومنظريه الشرعيين كما لم يوفر نساءه.

ليزيح اليوم هجوم "الزلفي" القناع التجميلي عن وجه تنظيم القاعدة عبر حملة "فكوا العاني"، خصوصاً بعد مشاركة أبناء الجيل الثاني للموقوفين أمنياً كما تبين في قائمة الـ13.

مرحلة جديدة من الإرهاب الدولي

مرحلة جديدة من الاندماج والتداخل فيما بين الجماعات الجهادية الأخرى هو ما يمكن وصفه من خلال معطيات عملية الزلفي الفاشلة، فعلى الرغم من الخلاف فيما بين الجماعات الجهادية كالقاعدة وداعش إلا أنه لا يتعدى أن يكون خلافا على حيز النفوذ والتصدر أما مبادئ "الإرهاب الدولي" فتبقى ذاتها.

وبقراءة واقع تنظيم داعش بعد خسارته آخر معاقله في الباغوز -شمال شرق سوريا-، والانشقاقات بين صفوف مقاتليه بلغت دعوة القيادي الشرعي لتنظيم داعش المنشق "أبو محمد الهاشمي" بقتل واغتيال الخليفة "أبو بكر البغدادي"، ونقض بيعته، كما جاء في كتابه "كفو الأيادي عن بيعة البغدادي"، بما في ذلك استسلام الآلاف من مقاتليه لقوات سوريا الديمقراطية.

لازال للتنظيم بعض الجيوب في دير الزور، وكذلك حضور جديد في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بعد إعلان ما يسمى "جيش خالد بن الوليد" بيعته لتنظيم الدولة.

بالمقابل يشهد تنظيم القاعدة حالة أكثر استقراراً، سواء أكان بجناح الجولاني حيث تتولى جماعته إدارة المنطقة في شمال غرب سوريا، إضافة إلى الجناح الأكثر تشدداً لتنظيم القاعدة بزعامة أيمن الظواهري، ومعه تنظيم حراس الدين، والذي ينتمي إليه المذكور سابقاً الأميركي آدم غدن الذي ضبط كتابه في خلية الزلفي، خاصة بعد استغلال تنظيم القاعدة الاهتمام العالمي تنظيم "داعش" إعلامياً وعسكرياً، بإعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى من خلال استقطاب الهاربين والمنشقين عن تنظيم داعش، لإعادة بعث نفسه من جديد.

الجدير بالذكر أن استخدام بعض الدول للجماعات الإرهابية في إيذاء الدول الأخرى ليس جديداً على منطقتنا، فإيران ضالعة باستخدام القاعدة ضد خصومها، ويكفي استذكار أن المصري سيف العدل رئيس اللجنة العسكرية للقاعدة كان مقيما في إيران، وهو الذي أدار تفجيرات مايو 2003 شرق الرياض، والتي عرفت بتفجيرات الحمراء وغرناطة، أو حسب أدبيات القاعدة غزوة بدر الرياض.

فما جرى سابقاً يمكن أن يتكرر اليوم بصور مختلفة، خاصة أن قيادات داعش وغيرهم من تنظيم القاعدة وباقي الجماعات المتطرفة المقاتلة، أمثال حمزة بن لادن، والظواهري وسيف العدل والبغدادي لا يعرف اليوم أين مقرهم ومستودعهم؟