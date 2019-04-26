هكذا استقبلت الخطوط السعودية جثماني ضحيتي سريلانكا

في مشهد مهيب استقبل ألف مضيف ومضيفة من الخطوط الجوية السعودية جثمان المواطنين "هاني عثمان وأحمد جعفري"، مساء الخميس، ضحيتي التفجير الإرهابي في سريلانكا.

وتداول المغردون في وسائل التواصل الاجتماعي صور الاستقبال، حيث نشر زميلهم الطيار سعود الحارثي فيديو للحضور الكبير الذي تواجد في مطار جدة الدولي.

وتقررت أن تقام صلاة الجنازة عليهما في مسجد الجفالي بجدة فجر الجمعة، وأن يتم الدفن في مقبرة "أمنا حواء" بجدة، والعزاء في نادي الخطوط السعودية.

كما ورافقت الرحلة نفسها، المضيفة الناجية "هاجر"، التي أصيبت بشظايا الزجاج الناتج عن قوة التفجير أثناء خروجها من المطعم المستهدف قبل ثوان من الهجوم.

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وقالت سفارة خادم الحرمين الشريفين عبر بيان: "تنعى سفارة المملكة العربية السعودية لدى سريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين وافتهما المنية يوم الأحد الماضي، إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة كولومبو. سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان".