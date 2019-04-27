منابر الجمعة في السعودية تندد بالإرهاب

في أروع صورة من صور التناغم بين المنبر والأمن، ارتفعت الأصوات من منابر المساجد بالسعودية، أمس الجمعة، منددة بالعملية الإرهابية التي وقعت أوائل هذا الأسبوع ضد منشأة أمنية في مدينة الزلفي، والتي تصدى لها رجال الأمن وأردوا المهاجمين صرعى.

وضجت مساجد المملكة في خطبتي الجمعة ببيان موقف الدين الإسلامي الحنيف من استهداف الآمنين، والاعتداء على من يحرسون الأمن ويسهرون من أجل توفير عوامل الاستقرار والسلام في المملكة.

موضوع يهمك أحبطت الجهات الأمنية الأحد عملية إرهابية استهدفت مبنى المباحث بالزلفي، وهلك فيها 4 إرهابيين، كما أعلنت رئاسة أمن الدولة... بالأسماء والصور والتفاصيل.. هذه قصة خلية الـ17 الإرهابية السعودية

وتعالت الكلمات بالتأييد لما قام به رجال الأمن من حزم في مواجهة قوى الدمار والتخريب والساعين في نشر الفوضى، وكذلك بتنفيذ الأحكام الشرعية بالقتل تعزيرا وإقامة الحرابة ضد عدد من الإرهابيين هذا الأسبوع.

وكانت الجهات الأمنية أحبطت الأحد عملية إرهابية استهدفت مبنى المباحث بالزلفي، وهلك فيها 4 إرهابيين، كما أعلنت رئاسة أمن الدولة في تصريح لها أن تلك العملية لم تكن إلا بداية لمخططات إرهابية كان يعمل عليها 17 عنصراً، جميعهم ينتسبون للفكر الضال وينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، واتخذوا لهم إحدى الاستراحات كوكر لتخزين أسلحتهم التي تم تجهيزها لعملياتهم الإرهابية.