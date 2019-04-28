سعوديات يوثقن المعالم التاريخية في بلجرشي لهذا السبب

تسابقت 14 مصورة ضوئية وفنانة تشكيلية سعودية في توثيق المعالم التاريخية والأثرية في قرية بلجرشي التراثية بسوق السبت في منطقة الباحة، راصدات تفاصيل الطراز المعماري المستخدم في منازل القرية القديمة والنقوش الفنية على الأبواب والنوافذ وأعمدة المنازل التي تجسد الحس الفني والإبداعي لإنسان الباحة قديماً.

وأوضحت رئيسة القسم النسوي بفنون بلجرشي ليلى الحامد في حديث مع "العربية.نت" أن الرحلة تأتي انطلاقاً مما تزخر به المنطقة من قيمة تراثية، ومكانة تاريخية ضاربة في جذور الزمن، تتطلب الوقوف عليها وتوثيقها وتعريف المجتمع بالتراث القديم، وتوثيق إبداع إنسان الباحة في فن العمارة والبناء القديم والنقوش والزخارف ذات الدلالات الفنية في الأبواب والنوافذ.

وأفادت أن الجولة الفنية تعد فرصة سانحة للمصورات والفنانات لإكسابهن الخبرة وتبادل الآراء والنقاش، واستعراض النتائج الفنية ومخرجاتها، وإثراء الساحة الفنية بأعمال فنية وفوتوغرافية مبهرة وذات بعد فني عميق.

ولفتت الفنانة التشكيلية سامية آل عثمان إلى أن "النقوش القديمة من الزخارف الفنية على الأبواب، والتي كانت تنحت بطريقة فنية وبأدوات بسيطة، ولكنها في غاية الدقة والجمال، وبالإمكان أن تكون هذه الزخارف أيقونة لسياحة المنطقة والمهتمين بالتاريخ والتراث، ونتطلع إلى تكثيف هذه البرامج والجولات السياحية لتوثيق الماضي وإبرازه".

وأعربت الفنانة التشكيلية سامية سعيد عن سعادتها بالمشاركة، لاسيما ما يتصل بتوثيق التراث الزاخر بالإبداع، مؤكدة أن هذه الرحلة التراثية تتيح للفنانات فرصة للالتقاء وتبادل الخبرات.

وأشارت المصورة روان سعيد إلى أن هذه الجولة على قرية بلجرشي سلطت الأضواء على أغوار القرية، وما تحمله من تراث عميق، حيث التقطت بعدسة كاميراتي العديد من الصور الفوتوغرافية للنقوش التراثية والمعالم التاريخية وغيرها.