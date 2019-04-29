بالصور.. "هايكنغ" السعودية ينشر ثقافة المشي في الطبيعة

قطع 200 سعودي مسافة 13 كلم لصعود جبال الحجاز الشاهقة ببلاد ثقيف غرب السعودية، متجاوزين كل الصعاب بين القلاع والحصون، ومرورا بالوديان التي تقبع بين صخور تلك الجبال، في فعالية "هايكنغ وادي موقر" بثقيف، والذي نظمته هايكنغ السعودية بمحافظة الطائف.





قائد هاكينغ بالطائف سلطان بن حمود الثقفي، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "نظم الفريق فعالية هايكنغ بوادي موقر بمركز ثقيف بمحافظة ميسان جنوب الطائف، برعاية محافظ ميسان عبدالله بن حسن الفيف، حيث تهدف الرحلة إلى نشر ثقافة المشي في الطبيعة وممارسة رياضة المسير الجبلي، لما لها من فوائد صحية على الجسم، وتفاوت أعمار المشاركين في الرحلة من عمر 13 عاما إلى 70 عاماً."





وأوضح، بدأت الرحلة من قرية الدارين التاريخية، والتي استقبلت المشاركين بالأهازيج والقصائد والعرضة الشعبية، والفجر اتجه المشاركون في الفعالية إلى قاعة الفخامة المكان المعد لنقطة الانطلاقة.



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وأضاف: "استمتع المشاركون بما وجدوه من مناظر طبيعية جميلة، كمشاهد الزهور والنخيل والمياه الجارية على طول المسار في "وادي موقر"، والذي عبر مجموعة من الأودية قبل الصعود لسلسلة الجبال الشاهقة التي تجري بها المياه طوال العام وتكثر بها الأشجار وتتنوع الصخور فيها بأحجام وأشكال هندسية جميلة، شكلت مناظر طبيعية خلابة".





وأكمل حديثه: وأثناء الرحلة اتجه الجميع إلى متحف ثقيف التاريخي، واطلعوا على ما يحتويه من نوادر لبعض المقتنيات الأثرية القديمة، واستمتع الحضور بالتقاط الصور التذكارية من المتحف، بعد ذلك قدم أهالي منطقة المجاردة وجبة إفطار شعبية للمشاركين في الهايكنغ، وواصل المشاركون خط سيرهم نحو نقطة النهاية، مروراً بقرية العريش ومنها إلى قرية اللهام، وعدد من القرى التاريخية القديمة، واستمتعوا بما شاهدوه من قلاع وحصون قديمة تحكي ذكريات الآباء والأجداد.