تفاصيل توجيهات السفارة السعودية في سريلانكا لمواطنيها

وجهت السفارة السعودية في سريلانكا عبر حسابها الرسمي في "تويتر" المواطنين السعوديين حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية.

موضوع يهمك حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا، الاثنين، من أن الجماعة التي نفذ عناصرها المتطرفون تفجيرات أحد العيد الأسبوع الماضي،... سريلانكا.. تحذير من هجمات جديدة ومتخفين بزي الجيش العرب و العالم

وقالت السفارة في بيان لها: "نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا الصديقة تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى سريلانكا تنبيه المواطنين السعوديين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية، للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه ابتداء من يوم الاثنين 29 أبريل 2019م، وذلك التزاماً بقانون الطوارئ الذي تتخذه سيرلانكا في الوقت الحالي، بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة".

وأهابت السفارة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.