21 ألف سجادة جديدة للحرم المكي استعداداً لرمضان

قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، بتجديد جميع السجاد الموجود بالمسجد الحرام وساحاته بسجاد جديد، ليصل عدد السجاد الذي تم جلبه إلى 21 ألف سجادة، لتكسوا جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية استعدادًا لموسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد بن مصلح الجابري، بحسب تقرير وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن تبديل السجاد يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تعمل ضمن توجيهات الرئيس العام لتقديم أرقى الخدمات لمرتادي المسجد الحرام، وتسهيل أداء عبادتهم، وتوفير كل ما يسهم بالعناية بالمسجد الحرام وقاصديه، إذ تم توفير أجود أنواع السجاد للمسجد الحرام بصناعة وطنية عالية الجودة.

وأفاد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام نايف بن ذياب الجحدلي، أن تجديد السجاد يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تسعى لراحة قاصدي بيت الله الحرام، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وصلواتهم وقيامهم في المسجد الحرام في أجواء إيمانية وطمأنينة، في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لهم حكومة المملكة.

وأكد أن الرئاسة تحرص على تقديم خدماتها للحجاج والمعتمرين والزوار والارتقاء بها، حتى يتمكن قاصدو بيت الله من حجاج ومعتمرين ومصلين من تأدية عبادتهم بكل يسر وسهولة.