السفارة السعودية في سريلانكا تنصح مواطنيها بالمغادرة

نصحت السفارة السعودية في سريلانكا، الثلاثاء، مواطني المملكة بمغادرة البلاد حرصاً على سلامتهم.

وأصدرت السفارة السعودية في سريلانكا بياناً، حثت فيه المواطنين السعوديين على مغادرة البلاد، نظرا للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وكانت قد أهابت بمواطنيها المتواجدين في سريلانكا الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الدولة مؤخراً.

وقال وزير دولة في سريلانكا إنه وسبعة آخرين تلقوا معلومات استخباراتية بأن الجماعة التي تقف خلف تفجيرات أحد الفصح يمكن أن تضرب الدولة الجزيرة مرة أخرى، نقلاً عن أسوشييتد برس.

وأوضح وزير الصحة، راجيتا سيناراتنا، الثلاثاء، أن وزراء الحكومة تلقوا تحذيراً من أنهم أهداف محتملة لمزيد من التفجيرات الانتحارية.

وأضاف سيناراتنا أن مسؤولي الاستخبارات بالتحديد طلبوا منه البقاء بالمنزل الأحد والاثنين، بسبب التهديد بشن هجوم آخر من جماعة إسلامية متطرفة على صلة بتنظيم داعش.

وأسفرت التفجيرات المنسقة على كنائس وفنادق فاخرة عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.

ومنذ ذلك الوقت، ألقت الحكومة القبض على عشرات الأشخاص وصادرت مواد لصنع قنابل مما يشتبه أنها منازل آمنة.

وكان مسؤولون قد حذروا من أن مشتبهاً بهم على صلة بالهجمات مازالوا طلقاء.