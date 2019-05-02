تدشين مقر الاتحاد السعودي للمنطاد بمحافظة العلا

تم تدشين مقر الاتحاد السعودي للمنطاد في العلا، اليوم الخميس، الذي تضمن إطلاق مجموعة من المناطيد، يقودها طيارون من جميع أنحاء العالم في سماء العلا.

ويهدف الاتحاد السعودي للمنطاد، بحسب ما بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى تطوير رياضة المناطيد بجميع أشكالها في المملكة، سواء ذات المحركات، أو تلك التي تعتمد على الرياح في المالحة، وما تقدمه لروادها من الترفيه والمغامرة والمنافسة.

ويأتي تدشين المقر الاتحاد السعودي للمنطاد في العلا بعد نجاح مهرجان المناطيد الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة الأول 2018 - 2019م في العلا، والذي زين فيه نحو 100 منطاد سماء العلا لتتناغم بألوان المناطيد الزاهية مع مشهد الجبال المتسلسلة التي تتخلل طبيعة العلا الساحرة، حيث أقيم مهرجان المناطيد على مدى عشرة أيام بدءاً من 25 جمادي الأولى الماضي.

ومثَّل مهرجان المناطيد الخطوة الأولى في تعريف العالم بجمال الطبيعة في العلا، ومقوماتها الغنية كوجهة مشوقة لرياضة المناطيد، وعلى مدى 10 أسابيع متتالية، قدمت العلا نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه سياحة المغامرات في المنطقة، بالإضافة إلى أفضل عروضها السياحية والثقافية والتراثية والترفيهية، فضلاً عن الضيافة الأصيلة للمنطقة وأنشطة المغامرات المثيرة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا ورئيس الاتحاد السعودي للمنطاد المهندس عمرو المدني: "رياضة المناطيد تعتبر النشاط الأمثل الذي يتماشى مع طبيعة استثنائية تتسم بالسلام والصفاء والهدوء مثل طبيعة العلا الخلابة، ويعكس تدشين مقر الاتحاد السعودي للمنطاد في محافظة العلا سعينا لدعم وتطوير هذه الهواية المشوقة في المملكة".

وأفاد المدني أن الاتحاد السعودي للمنطاد سيتولى مهمة تطوير صناعة رياضة المناطيد بجميع أشكالها في المملكة، حيث يسعى إلى توفير منصة حيوية لتجارب مثيرة لعشاق المغامرات والزوار من جميع الشرائح للاستمتاع بالتحليق في سماء المملكة.

ويسهم تدشين مقر الاتحاد السعودي للمنطاد في العلا في تحقيق العديد من الإيجابيات والمنافع للمجتمع المحلي للمحافظة، حيث من شأن هذه الخطوة أن تخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، كما تشكّل حافزاً للاستثمار في المجتمع، ما سيتيح للمجتمع المحلي الاستفادة من فرص عمل جديدة ومجزية في عالم سياحة المغامرات، بينما يشاركون تراث العلا الغني مع العالم.

وسيعمل الاتحاد السعودي للمنطاد بالشراكة مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم مجتمع المناطيد لجذب عشاق المغامرات من داخل المملكة وخارجها.