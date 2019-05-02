حي تاريخي شمال السعودية يستعد لدخول التراث العالمي

يقبع بين البساتين ومسارب الماء حي الدرع التاريخي في دومة الجندل بمنطقة الجوف شمال السعودية، الذي تبلغ مساحته نحو 30 ألف متر مربع وتعود منشآت الحي إلى العصر الإسلامي الوسيط، لكنها تقوم على طبقات أثرية وأساسات تعود إلى منتصف الألف الأول قبل الميلاد.

حي الدرع يستعد للدخول ضمن قائمة التراث العالمي في شبكة اليونسكو العالمية، ويتميز الحي بمبانيه الحجرية ووقوعه بين المزارع وعيون الماء القريبة.

ويشكل هذا الحي الذي يمثل لوحة تاريخية ماثلة أمام العيان، عمقاً أثرياً يستدل به على طبيعة بناء الأحياء الإسلامية العربية القديمة، ودومة الجندل بصفة عامة بمثابة كنز أثري لتعاقب الحضارات على المكان، بل إن البعثة الاستكشافية المكونة من فريق سعودي وإيطالي واستمرت في الفترة بين عامي (2009 - 2016) اكتشفت آثاراً تعود إلى العصر الحجري.

ويقع حي الدرع بجانب مسجد عمر بن الخطاب التاريخي، الذي تم بناؤه عام 17 هجرية، وقلعة مارد الأثرية، كما يظهر في الصور المعروضة في موقع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما تظهر بيوت الحي الحجرية والمتلاصقة، وأزقته متصلة ببعضها البعض، وبعضها مغطى بأقواس، وبعض البيوت يتألف من دورين ومسقوف بالأثل وسعف النخيل، وقد اختير الموقع لأهميته التاريخية والأثرية والتراثية ولتكامله السياحي مع مواقع سياحية مجاورة.