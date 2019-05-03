السعودية تستعد لرصد هلال رمضان السبت

في مثل هذه الأيام من كل عام، يتحرى السعوديون رؤية هلال رمضان، ويجتمع ممن عرف عنهم حدة البصر ورؤية الهلال، وخبراتهم في رصد الأهلة، في مواقع شهيرة في المملكة، ولعل من أبرزها "حوطة سدير"، حيث يقوم مرصد جامعة المجمعة الفلكي بتجهيز جميع الوسائل الفنية للمساعدة في رصد الهلال منذ وقت مبكر، عبر تجهيز عدد من التلسكوبات الفلكية الإلكترونية والمتخصصة، إلى جانب عدد من المناظير الصغيرة، باعتبارها أدوات مساعدة لرؤية الهلال.

ودعت المحكمة العليا لرؤية الهلال مساء السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة العليا عنه.

وتوقع الرائي عبدالله الخضيري، وفقاً للحسابات الفلكية، أن غرة رمضان ستكون يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2019، حيث إن الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو/أيار 2019، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، وتتوقف رؤيته على عوامل كثيرة، أهمها العوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا "سيكون يوم الاثنين 6 مايو/أيار غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله".