سفيرة السعودية بأميركا: الطالب المصاب بصحة جيدة

أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، فجر السبت، أن الطالب رامي آل رمضان، الذي أصيب في حادث إطلاق نار بجامعة نورث كارولينا بصحة جيدة.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، في تغريدة عبر تويتر: "أجريت صباح اليوم اتصالا هاتفيا بالطالب رامي آل رمضان للاطمئنان عليه بعد إصابته في حادثة إطلاق نار، وهو بصحة جيدة ولله الحمد. نسأل الله أن يحفظ الجميع من أي مكروه".

اجريت صباح اليوم اتصالا هاتفيا بالطالب رامي آل رمضان للإطمئنان عليه بعد اصابته في حادثة اطلاق نار، و هو بصحة جيده ولله الحمد. نسأل الله أن يحفظ الجميع من أي مكروه. https://t.co/KWmUGjgg25 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) May 3, 2019

جاء ذلك في تعليق من الأميرة ريما، على بيان نشرته السفارة السعودية في واشنطن على "تويتر"، حيث أكدت السفارة مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا، وإصابة المواطن رامي بن رياض آل رمضان، فور علمها بوقوع الحادث.

كما أشارت السفارة عبر بيان الخميس إلى أنها تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه.

هذا وسمح الأطباء المشرفون على حالة الطالب السعودي رامي آل رمضانة، بخروجه من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

وتقرر أن تجرى له عملية جراحية لإخراج الرصاصة من بطنه في مستشفى متخصص في وقت لم يحدد بعد، في حين وصل والده إلى ولاية نورث كارولينا لمرافقته.