قنصلية السعودية في مومباي تحذر مواطنيها من إعصار فاني

حذرت القنصلية السعودية في مومباي في الهند، كافة المواطنين الموجودين في الولايات الشرقية من الهند، من الإعصار "فاني" الذي يضرب سواحل المنطقة.

وأوضحت القنصلية أنه نظراً لما قد يسببه الإعصار من هطول أمطار غزيرة، ورياح شديدة، قد تؤدي لأضرار في الممتلكات والأرواح، تأمل من جميع المواطنين الموجودين في المناطق المذكورة توخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية، ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام.

ودعت القنصلية الراغبين في المساعدة إلى التواصل معها عبر هاتف شؤون السعوديين 00919892019444.