إثيوبي يطعن ويدهس مواطناً سعودياً وهذه التفاصيل

قام وافد من الجنسية الإثيوبية بطعن ودهس مواطن سعودي وقتله في مدينة الخرج وسط السعودية، في حادثة مروعة، في حين أظهرت صورة تم التقاطها من موقع الحادثة، المواطن وهو أسفل عجلات سيارته "جيب شاص"، بعد دهسه وطعنه، فيما لم تتضح أسباب الجريمة حتى الآن، والتي قادت العامل الإثيوبي لارتكاب فعلته.

وأبانت مقاطع فيديو رائجة، لحظة إلقاء القبض على الإثيوبي من قبل الجهات الأمنية، حيث تم اكتشافه مختبئا في شاحنة "تريلة" قرب موقع الحادث.

وفي حديث "العربية.نت" مع أحد أصدقاء أسرة المواطن الذي تعرض للدهس في الخرج محمد الدوسري، أكد أن الحادثة تمت يوم السبت في الخرج بحي الزاهر، حين قام عامل إثيوبي راعي الغنم بطعن المواطن الذي يعمل لديه، ودهسه بالسيارة، حتى أدخل أسرته في حالة نفسية سيئة وحالة صدمة من الحادثة.

وأضاف: "العامل الإثيوبي كان يأخذ حقوقه بشكل منتظم، وحتى الآن لم يصل أحد لتفسير أسباب الخلاف الذي أدى إلى القتل، فالمواطن في العقد السابع من العمر، ومعروف عنه حسن الخلق والطيب".

وأكد الدوسري أن شاهد العيان الذي اكتشف الحادثة، قام بإبلاغ الجهات المختصة التي حضرت للموقع، واكتشفت مكان الجاني، وتقوم حالياً بإجراء كافة التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.