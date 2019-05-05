السعودية: الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن الديوان الملكي السعودي أن يوم غد الاثنين هو أول شهر رمضان الكريم بعد قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية الهلال.

وكان مرصد المجمعة الفلكي السعودي قد أعلن عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد، وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة.

وعقدت اليوم الأحد المحكمة العليا "جلسة تراءٍ" لهلال شهر رمضان بعد أن تعذر ذلك مساء أمس بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.

وقال مرصد جامعة المجمعة: "‏تم رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد #جامعة_المجمعة بحوطة سدير، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا" .

ويُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال ساعات قليلة قرارها الرسمي بشأن موعد دخول شهر رمضان المبارك.

وكانت لجان الترائي في مناطق المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.

وتعقد المحكمة العليا حالياً جلسة تتحرى فيها ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن موعد دخول الشهر المبارك.