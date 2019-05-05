هكذا تأهبت الجهات المعنية بمكة لخدمة المعتمرين في رمضان

أتمت الجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرمة استعداداتها لشهر رمضان المبارك، عبر خطط خدمية لراحة الزوار والمعتمرين، حيث تجنيد القوة البشرية ذات الاختصاص الأمني والخدمي.

12 ألف موظفالخدمة المعتمرين

وأبان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، "تم تجنيد أكثر من 12 ألفا من القوى البشرية من موظفين وموظفات مؤهلين علمياً وعملياً لمتابعة سير العمل خلال شهر رمضان المبارك، كما تم تجهيز عدد من المشربيات الرخامية لسقيا زمزم بلغ عددها 660 مشربية بالمسجد الحرام، وعدد الترامس 25 ألف ترمسٍ بالمسجد الحرام، وعدد الخزانات الأستان أستيل 352 خزانًا، و10 آلاف عربة عادية، و1500 عربة كهربائية".

وأشار الدكتور السديس إلى أن الرئاسة أمنت 110 آلاف وجبة إفطار يومياً داخل ساحات المسجد الحرام، إضافةً إلى توزيع 5000 وجبة إفطار لجنودنا المرابطين، وتهيئة 15000 دورة مياه وسبعة مواقع لحفظ الأمانات بها 250 صندوق أمانات، وتجهيز 33 لوحة شحن جوال بقوة 264 جوالًا في الساعة، بالإضافة إلى توفير عشر عربات كهربائية غولف سعة 14 راكبًا، خاصة بنقل كبار السن من المعتمرين والزوار، وتوفير 3 عربات كهربائية سعة 24 راكبًا لنقل ذوي الجنائز، كما سيتم توزيع 100 ألف خريطة لخِدْمات ذوي الهمم، و500 خريطة ذهنية لذوي الإعاقة البصرية.

أمانة مكة تستعد بـ 11 ألف عامل وتكثيف الرقابة

وأفاد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أن هناك أكثر من 11 ألف عامل مجهزين بأكثر من 876 معدة، كما أن هناك اللجان الميدانية لمتابعة الأعمال المركزية واللجان المختلفة ومراقبة المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، كما يتم تكثيف الرقابة على جميع المسالخ وكل ما يتعلق بتنظيماتها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتقديم خدمتها لمرتادي المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع دعمها بكل ما تحتاجه من الفنيين والأطباء البيطريين.

تدابير سلامة المعتمرين

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، على جاهزية جميع وحدات ومراكز الدفاع المدني بمكة المكرمة، وكذلك فرق الدعم والإسناد للتعامل مع أي أسباب أو حالات تدعو للتدخل والتعامل معها بالسرعة المطلوبة، والحد من الأضرار الناجمة عنها حال حدوثها لا قدر الله.

وبين أن خطة الدفاع المدني في مكة المكرمة تتضمن التدابير الوقائية، باتخاذ مجمل الإجراءات التنظيمية التي تحد من الأسباب المؤثرة على سلامة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام ونشر ثقافة السلامة بينهم والقائمين على خدماتهم وتعريفهم بالمخاطر المحتملة عند ارتفاع كثافة الحشود في المسجد الحرام وساحاته الخارجية والطرق المؤدية إليه.

1100 فندق تستقبل المعتمرين بمكة

وقال المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومحكم تجاري دولي فواز بدري، إن هناك أكثر من 1100 فندق بمكة المكرمة مرخصة، تستقبل الزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الحجوزات شهدت إقبالاً كبيرًا حول المنطقة المركزية، كأفضل المناطق التي ينشدها المعتمر لتقل النسبة في بقية الفنادق والشقق المفروشة المحيطة بمنطقة العزيزية والششة والعتيبية، والمناطق التي تبعد قليلاً عن المنطقة المركزية والمسجد الحرام، كالمسفلة والجميزة.

وأبان فواز أن عددًا من الفنادق قامت بتأمين سيارات وحافلات نقل على مدار الساعة للنزلاء لضمان أدائهم فروضهم الخمسة وصلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام وتهيئة المواقع المناسبة لنقلهم من وإلى المسجد الحرام.

وأوضح المختص في مجال الفندقة رجل الأعمال عبدالحكيم الحمود، أن سعر إيجار الليلة الواحدة في فنادق مكة المكرمة يتراوح ما بين 150 ريالا وحتى 350 ريالا من فئة ثلاث نجوم فأقل، كما أن إيجار الغرفة لكامل شهر رمضان يتراوح ما بين 5 آلاف ريال وحتى 12 ألف ريال للمنطقة المركزية لفنادق الثلاث نجوم فأقل، لافتاً إلى أن إيجار الليلة الواحدة في الفنادق المطلة على المسجد الحرام يصل إلى 1500 ريال، بينما يصل سعر الغرفة لكامل الشهر بفنادق فئة خمسة نجوم إلى 80 ألف ريال، وعادةً تختلف باختلاف الفندق والخدمات المقدمة.