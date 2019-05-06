أول رحلة تصل مطار نجران بعد توقف 4 سنوات

وصلت الاثنين أول رحلة إلى مطار نجران جنوب غرب السعودية، بعد إعادة تشغيله منذ إغلاقه قبل أربع سنوات مع انطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أعلنت عن اكتمال الاستعدادات لإعادة تشغيل واستئناف الرحلات في مطار نجران الذي يقع بالقرب من الحدود اليمنية بعد توقف دام نحو أربع سنوات.

واحتفى مسؤولو الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار بركاب الرحلة القادمين من جدة.

وتقرر تسيير رحلتين يومياً إلى جدة والرياض. يأتي هذا القرار بعد إغلاق المطار لمدة تقارب 4 سنوات وذلك لسلامة المسافرين مع تحويل الرحلات إلى مطار أبها.