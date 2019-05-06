حرس الحدود السعودي ينقذ أوكرانياً في عرض البحر

تمكن حرس الحدود السعودي بالتنسيق مع طيران الأمن، السبت، من إنقاذ راكب أوكراني يعاني من متلازمة فقر الدم الحاد (النزفية) وتعرض لنزيف الجهاز الهضمي العلوي، من على متن سفينة ركاب في البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه استمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة بلاغاً يفيد أن السفينة NAUTICA وترفع علم جمهورية جزر مارشال، قادمةً من ميناء راشد ومتجهة إلى ميناء العقبة، عليها حالة مرضية لمصاب أوكراني الجنسية.

ويبلغ الراكب 65 عاماً، لديه نزيف في الجهاز الهضمي العلوي ويحتاج تعويض نزيف نقص حجم الدم.

وبعد تحديد موقعها، اتضح أنها تبعد عن ميناء جدة الإسلامي مسافة 60 ميلاً بحرياً تقريباً باتجاه الغرب.

وأضاف: "على الفور، تمّ التواصل مع كابتن السفينة لمعرفة الحالة وربطه مع مدير الطوارئ بصحة جدة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تمرير البلاغ إلى قاعدة طيران الأمن لتجهيز طائرة لإخلاء المريض، وتحديد نقطة الالتقاء وإخلاء المريض من على متن السفينة المحددة، ووصول طائرة طيران الأمن إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بعد إخلاء المريض".

وتم نقل المريض إلى المركز الطبي الدولي بجدة لتلقي العلاج اللازم.