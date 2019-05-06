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خادم الحرمين يمنح خالد الفيصل وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبدالعزيز

المصدر: العربية.نت
الملك سلمان يمنح الأمير خالد الفيصل وشاح الملك عبد العزيز
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منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.

جاء ذلك، خلال استقباله لهما اليوم الاثنين في قصر السلام في جدة.

وقد أشاد خادم الحرمين الشريفين بما قدماه من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.

من جانبهما، رفعا الأميران بهذه المناسبة بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

كلمات دالّة

#خالد الفيصل, #بدر بن عبد المحسن, #الملك سلمان بن عبد العزيز

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