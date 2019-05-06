غرق طفلتين في مستنقع بالمدينة المنورة

لقيت طفلتان حتفهما، إثر سقوطهما في مستنقع مائي، على طريق المطار بالمدينة المنورة، فالطفلة الأولى تبلغ من العمر 9 أعوام، والثانية 7 أعوام، وتم إخراجهما من المستنقع، وتوفيتا بعد نقلهما إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن مدني المدينة بُلّغ بسقوط طفلتين في مستنقع مائي، وتم توجيه فِرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحالة لسقوط طفلتَين بمستنقع مياه، وتم إخراج حالة من قِبل الموجودين في الموقع، وحالة أخرى عن طريق فِرق الدفاع المدني، وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وتوفيتا لاحقًا، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.

وكانت الجهات المعنية في المدينة المنورة، قد باشرت حادثة غرق الطفلتين ونقلت فِرق الهلال الأحمر الطفلتين إلى أحد المستشفيات بالمدينة.