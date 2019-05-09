صور.. الأكلات الشعبية بأسواق مكة في رمضان

"فطورك يا صايم.. الحق السوبيا يا صايم"، أهازيج ونداءات يطلقها باعة المأكولات الشعبية والمشروبات الرمضانية في مكة لمكرمة، والتي أخذت طابعا شعبيا متوارثا قديما، حتى أصبحت أحد مظاهر رمضان بين شعاب وأحياء مكة القديمة.

في الوقت الذي اتسمت أسواق مكة المكرمة الشعبية منذ اليوم الأول من رمضان بالحيوية والنشاط، لتزدحم أزقة تلك الأسواق بالباعة والمتسوقين، الذين يجدون كل ما يلائم موائدهم الرمضانية، الحافلة بشتى أنواع الأطعمة والمشروبات التي قلما تجدها في غير رمضان.

في حين يأتي "باعة الفول والتميس" على قمة المأكولات الشعبية ذات الرواج الكبير في رمضان، يجاورهم أصحاب البسطات الذين يعرضون بضاعتهم من السمبوسة واللقيمات والعيش الشريك ومشروب السوبيا وغيرها.

ويستعد معظم الباعة لتجهيز حاجاتهم منذ وقت مبكر، لكثافة الإقبال المتوقعة، ويحاول كثير من الباعة إضفاء نوع من التمييز على بسطته أو محله، بإطلاق بعض العبارات الجاذبة والمنغمة مثل "إذا فاتك الفول ماني مسؤول"، و"قرب يا ولد على السوبيا"، و"فطورك يا صايم"، وغيرها.

وفي مقابل هذا التنوع الكبير من الباعة، تجد تنوعاً مماثلا من المتسوقين الذين يتجولون هنا وهناك باحثين عن طلباتهم، وأكثر ما يلفت نظر المتجول في الأسواق الشعبية، أولئك المعتمرون الذين يجدون في الشراء من تلك الأسواق نوعاً من المتعة والتغيير، حيث يمكث الكثير منهم إلى ما قبيل موعد أذان المغرب كحال المكيين.