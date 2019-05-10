هذه قصة السعودي المحجوز في الهند

تجاوبت القنصلية السعودية في مومباي، حيال منع المواطن، شداد السبيعي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من العودة إلى السعودية، نظير تجاوزه مدة التأشيرة المسموحة له، حتى فرضت عليه غرامات مالية لا يستطيع دفعها.

وقالت القنصلية على حسابها الرسمي في تويتر: "بفضل الله تم إنهاء إجراءات سفر المواطن، شداد ناصر السبيعي، وقد غادر اليوم إلى مدينة جدة".

وأضافت: "نود التأكيد على المواطنين الكرام الراغبين بزيارة الهند بوجوب الاطلاع على الإرشادات والتنبيهات الموجودة على موقع القنصلية، حتى لا يعرضون أنفسهم وأسرهم إلى إجراءات أمنية قد تعيق سفرهم".

وقال السبيعي في فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، إنه سافر للهند بتأشيرة كان المفترض مدتها 90 يوماً، لكنه تفاجأ بأن المدة 30 يوماً فقط.

وبين المواطن أنه أقام في الهند ثلاثة شهور، وعند رغبته العودة إلى المملكة، رفضت السلطات الهندية مغادرته بسبب وجود غرامة مالية لا يستطيع دفعها.