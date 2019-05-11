نقش "رمضاني" نادر شمال السعودية.. هذه قصته

عثر "عاشق التاريخ والتراث" بندر الغيث على نقش إسلامي نادر، حين كان يتجول في تيماء متتبعاً النصوص والرسومات الصخرية.

وفي حديث الغيث لـ"العربية.نت"، أكد أن "النص الذي عثر عليه، يتميز بعدة جوانب كونه لحفص بن عمر، وربما أن المقصود هو حفص بن عاصم بن عمر، وقد اشتهر بهذا الاسم (حفص بن عمر)، وتوفي سنة 98 هـ وقيل 92".

وأكد الغيث أن تلك النقوش ذكرت اسم تيماء بتاريخ السنة والشهر في رمضان، والمادة المكتوبة كانت باللغة العربية، وتحديداً لفظة "مائة"، وورود نصوص أخرى بجواره، والموقع عبارة عن كِسَر فخار متعددة الألوان والأشكال.

وقال: "تم التواصل مع رئيس العناية بالتراث الوطني بمنطقة تبوك عبد الإله الفارس، وتجاوب معي مشكوراً بإرسال مختص بالآثار من قبل مكتب الآثار بمحافظة تيماء للموقع، وذلك للتوثيق وتسجيله حسب الإجراءات المتبعة بالهيئة".

وأضاف: "كما تم التواصل مع مدير إدارة التسجيل وحماية الآثار الدكتور نايف بن علي القنور في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي بادر في إرشادي بما يخص الموقع من إجراءات، وأبدى شكره وتحفيزي بما يخدم حماية المواقع الأثرية والتاريخية".

فيما أكد عبد الإله الفارس، أن النقش يتميز بذكر اسم تيماء والسنة والشهر وذكر اسم مدون النقش، وأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات لاعتماد هذه النقوش وتوثيقها، موضحاً أن النقش يحكي عن قصة مكان يقع في تيماء بمنطقة تبوك، ويؤرخ لعهد خلافة هشام بن عبد الملك.

وأوضح أن قراءة النقش هي "اللهم اغفر لحفص بن عمر ولأهل تيماء أجمعين، وكتب في رمضان سنه ثمان ومائة، أنا هود بن ميسرة بن عمر أستغفر الله".