سفير السعودية بالخرطوم يدعو فرقاء السودان للمصالحة

دعا سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، الأحد، الأطراف السياسية السودانية لتحقيق مطالب الشعب السوداني.

وقال في الإفطار السنوي الذي تقيمه السفارة، إن المملكة أول من أيدت خطوات المجلس العسكري التي حفظت أمن البلاد، في إشارة إلى قيام المجلس بإزاحة الرئيس المخلوع عمر البشير عن الحكم.

وتواصل قوى الحرية والتغيير الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل/نيسان، وذلك من أجل المطالبة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

ولم تسفر المفاوضات من يومها عن أي تقدم بين الجانبين، حيث يصر الجيش على قيادة البلاد، فيما تطالب القوى المدنية بدور أكبر مع مشاركة محدودة للجيش.