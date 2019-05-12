طفل يمني تكفل ولي العهد السعودي بعلاجه يصل الرياض

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعلاج طفل يمني على نفقته الخاصة.

ويعاني الطفل رواف جابر آل عوفان ضمورًا في الدماغ، وورمًا خبيثًا منذ ولادته، أفقده عينه اليمنى.

وغرد السفير السعودي باليمن محمد آل جابر بأنه تنفيذا لأمر ‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان‬⁩ بمعالجة الطفل ⁧‫ اليمني‬⁩ رواف آل عوفان على حسابه الخاص، فقد تم ترتيب نقل ⁧‫رواف‬⁩ إلى الرياض رفقة والده وبرعاية فريق طبي سعودي ويجري حاليا فحصه وتقييم حالته في أحد المستشفيات التخصصية بالرياض.

وقال والد الطفل جابر آل عوفان إن ابنه مصاب بالورم الخبيث منذ ولادته بعد أن سبَّب له الحبل السري اختناقًا بعد التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل في جسمه، وأُصيب بضمور في الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم في عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد على إثره عينه اليمنى.