التعاون الخليجي يستنكر تخريب سفن قرب سواحل الإمارات

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تعرض 4 سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وداخل المياه الاقتصادية للإمارات.

ووصف الزياني ما حدث بأنه تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات، معرضة سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير، ومهددة حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر.

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منع المساس بأمن الملاحة

كما دعا الأمين العام لمجلس التعاون، المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية إلى ممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

وشدد على أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم.