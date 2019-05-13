وزير الثقافة يوجه بمساعدة أسرة الفنان حمدان شلبي

وجَّه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، بمساعدة أسرة الفنان الراحل "حمدان شلبي"، التي تعاني من ضائقة مادية بعد وفاة معيلهم الوحيد.

وكان زملاء الفنان، ومنهم المخرج والفنان عمر الجاسر، قد ناشدوا أهل الخير بمساعدة أسرة الفنان "حمدان شلبي"، وذلك لظروفهم المادية الصعبة، وتراكم إيجار الشقة التي يقطنون بها عليهم.

وجاءت مبادرة وزير الثقافة، كالفرج على عائلة "شلبي"، حيث أوضحت زوجته في حديثها إلى "العربية.نت" أن وزير الثقافة قد وعدهم خيراً في مكالمته اليوم لهم، وذكرت: "بعد وفاة زوجي لا يوجد لدي أي دخل أو عائل، ولدي 4 بنات وولد مازال يدرس في الثانوية، وابنتان تعملان موظفتين ورواتبهما ضعيفة لا تكفي لطلبات المنزل".

وأبانت أن صاحب المنزل قد هددهم بالطرد، بعد أن تراكم عليهم إيجار الشقة لما يقارب 40 ألف ريال، وطلبت منه أن يتحملنا حتى نهاية شهر رمضان.

وتابعت حديثها: "ناشدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى نجد من يساعدنا، فأنا لا أريد سوى منزل أمتلكه، كي أستطيع أن أتخلص من الإيجارات وتهديد أصحاب العقارات بطردنا في أي لحظة".

وختمت الكلام: "زوجي أصيب بجلطة وضمور بخلايا المخ، مما أقعده في الفراش مدة 3 أعوام حتى وفاته بأبريل عام 2018".