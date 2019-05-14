شاهد كيف يقدم رجال الأمن المساعدة لقاصدي بيت الله الحرام

جسّد رجال قوات الطوارئ والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أجمل صور التلاحم والتفاعل، بتنظيم وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته وأدواره وأروقته، وبتقديم جهود كبيرة في خدمة قاصدي البيت العتيق من المصلين والمعتمرين والزوار للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاج، فضلاً عن إرشادهم وتسهيل حركتهم وتنقلهم.

وعبر جولة ميدانية لـ "واس" رصدت هذا الدور الذي يقوم به رجال الأمن بتنظيم الساحات وتفتيت الكتل البشرية القادمة باتجاه أبواب المسجد الحرام، وتسهيل دخولهم إلى المسجد الحرام.

ويصطف رجال القوة في حال وجود كثافة بشرية ويتم توجيه المصلين إلى التوسعة، كما يحمل رجال القوة لوحات ترتفع أمتاراً عدة، كتب عليها عبارات توضّح أماكن دخول المعتمرين والأخرى للخروج لمنع وقوع تصادمٍ بين الراغبين في الدخول أو الخروج.

ويستخدم رجال القوة مكبّرات الصوت في حال ارتفاع الكثافة البشرية لتوجيه المصلين إلى طرق ومسارات أقل ازدحاماً ولتيسير حركة الحشود.

يذكر أن القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام أعدت خطة لشهر رمضان المبارك تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في المحور الأمني والمحور التنظيمي والمحور الإنساني وجميعها يتم العمل بها وفقاً للخطط المعدة كل في مهامه من خلال تكثيف التواجد الأمني الرسمي والسري لتوفير الأمن والطمأنينة للمعتمرين والمصلين ومساعدتهم على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، من خلال المتابعة التقنية على مدار الساعة عبر الكاميرات المنتشرة في أدوار وساحات المسجد الحرام، وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته للمحافظة على انسيابية الحركة وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك التأكد من خلو المسارات المخصصة للمشاة من الجلوس، بالإضافة إلى تقديم الأعمال الإنسانية من إرشاد ومساعدة كبار السن والعجزة والمرضى وغيرهم.