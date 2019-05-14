قطار الحرمين السريع.. نقلة نوعية لخدمة ضيوف الرحمن

يقدم قطار الحرمين السريع خِدْماته لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، وتسهيل انتقال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار العام، حيث نظم المسؤولون على تسيير قطار الحرمين السريع عدداً من جداول الرحلات لنقل الركاب خلال شهر رمضان المبارك للراغبين في السفر بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة حتى يتمكنوا من أداء العمرة بسهولة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي الشريف في اليوم نفسه.

ويحصل المسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيه على خصم 50% على جميع رحلات قطار الحرمين، كما يمكن لصغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و 12 سنة الحصول على خصم 50% كما تتوفر حجوزات للمجموعات التي لا تقل عن 15 راكباً ولا تزيد عن 150 راكبًا.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولتها اليوم بـمحطة قطار الحرمين السريع" بالرصيفة في مكة المكرمة توافد العديد من الزائرين المتجهين للمدينة المنورة بغرض زيارة المسجد النبوي، إضافة للمتجهين لمطار الملك عبد العزيز بغرض المغادرة، حيث تشهد المحطة التي شيّدت بأعلى الأوصاف العالمية حاليا إقبالاً متزايدا من ضيوف الرحمن والمواطنين والزائرين، حيث يقوم قطار الحرمين بدور استراتيجي في عملية نقل الركاب من أجل النهوض بصناعة النقل في المملكة، بما يترجم حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "أيده الله" بكل حاج ومعتمر وزائر لهذه البلاد المباركة، لاسيّما أن المشروع هو الأكبر على مستوى المنطقة والسادس على مستوى العالم في صناعة النقل، حيث تتميز محطات قطار الحرمين الخمسة في كل من مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والمدينة المنورة، بمواقعها الاستراتيجية فمحطة جدة لوحدها تقف كأكبر محطة مسافرين للقطارات في العالم.

وعبر عدد من المعتمرين القادمين من المدينة المنورة ومحافظة جدة عن سعادتهم وسرورهم بهذا الصرح العملاق والمشروع الضخم الذي سهل عليهم الوصول إلى بيت الله العتيق في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة.

وقال أحد المسافرين القادمين من المدينة: إنه في السابق كان يلاقي معاناة في السفر والقدوم إلى مكة المكرمة، لكن اليوم وجدت سهولة كبيرة في القدوم إلى مكة وتأدية العمرة والرجوع في اليوم نفسه.

فيما أشار خالد الغامدي إلى أنه يأتي من جدة على متن القطار يوميا لأداء صلاة التراويح في المسجد الجرام ويعود في اليوم نفسه بكل سهولة ويسر، معبرا عن سروره وسعادته بعد أن مكنه الله سبحانه وتعالى من أداء الصلاة في مكة المكرمة خلف أئمة المسجد الحرام، وقال: كان هذا كالحلم ولكن مع هذا المشروع العملاق والاستراتيجي لم يعد هناك مستحيل على دولتنا وقيادتها أيدها الله.

من جانبه أكد أحد المعتمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة أن قطار الحرمين السريع يقدم خدمة عظيمة للمعتمرين والزوار للمسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال استيعاب كثافة المعتمرين القادمين خاصة في شهر رمضان المبارك، وبالأخص للقادمين من خارج المملكة عبر مطار جدة أو مطار المدينة المنورة، معبراً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على هذا المنجز العملاق والذي سهل على ضيوف الرحمن أداء شعائرهم.

ويعد قطار الحرمين من أضخم مشاريع النقل السريعة على مستوى العالم، وهو قطار كهربائي ذو سرعة عالية، يربط بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تُعد المدينتان من أكثر المدن التي يقصدها زوار بيت الله الحرام، في موسم الحج والعمرة، من أجل تخفيف الازدحام المروري في الطرق الأخرى إضافة إلى محطات جدة ورابغ.

ويستطيع قطار الحرمين السريع نقل ما يقرب من 60 مليون راكب في العام الواحد، إذ يضم المشروع 35 قطاراً، بعدد 13 عربة للقطار الواحد،حيث تحتوي العربة الواحدة في القطار على ما يزيد عن 410 مقاعد.