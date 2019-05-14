من هي الطفلة "دانة" التي صدم رحيلها السعوديين

ساد الحزن منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، خلال الساعات المنصرمة، بعد إعلان وفاة الطفلة دانة القحطاني، شقيقة الطفلة غناتي القحطاني، التي تعتبر من مشاهير "السناب شات".

وانتشر خبر "دانة" بعد أن أعلن والدها، الاثنين، وفاتها بنوبة قلبية مفاجئة.

ونعى آلاف المغردين دانة عبر وسم #وفاة_دانه_القحطاني الذي حقق "الترند" منذ الساعة الأولى، وظل متواصلاً لساعات عدة، بحيث تعدت تغريدات النعي 350 ألفا على الوسم نفسه.

الثلاثي الشهير

يذكر أن دانة التي خطفت قلوب العديد من المغردين هي البنت الصغرى في الثلاثي الشهير "غناتي ودنا ودانة"، اللواتي حققن شعبية كبيرة في العامين الماضيين، بعد أن لفتن الأنظار بطرحهن المميز الذي تضمن يوميات الأسرة مع والدهن مشعل القحطاني.

وبعيد "الصدمة"، قالت شقيقة "دانة" في تغريدة على حسابها في تويتر: "بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها".

وأضاف شقيقها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار".



فيما أظهر مقطع فيديو متداول، آخر ظهور لدانة قبل وفاتها بساعة واحدة، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

The news of your death, and our hearts were filled with him, my little one



Pictures and video for the moment



of her death https://t.co/DN8OmNnIIf #وفِاه_داِنه_القحَطاني#داِنه_القحَطاني pic.twitter.com/j0FT8eNWDa — نورة (@letraabc) May 14, 2019

وتظهر دانة في الفيدو وهي تسأل والدها: "أي سوق تبون ترحون له"، فرد عليها والدها: ما فكرنا إلى الحين عشان كذا ما راح اخدك، استريحي في البيت، يبيلك مشوار خاص فيك".

فردت قائلة "إن شاء الله"، إلا أن المأساة وقعت بعد أن عاد الوالدان ليكتشفا وفاتها.