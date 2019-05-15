"العالم الإسلامي": الأعمال الإجرامية تعكس حقد الإرهاب

دانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الذي استهدف، الثلاثاء، محطتين لضخ النفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات بدون طيار.

وأكدت الرابطة في تصريح للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه الأعمال الإجرامية تعكس مستوى ما تحمله التنظيمات الإرهابية من حقد وفساد، وأن ذلك لن يزيد المملكة العربية السعودية إلا تصميماً على نهجها القويم وعزيمة على مواجهة قوى العبث والشر كافة بما هُديت إليه من حكمة وبصيرة وما مكنها المولى سبحانه من قوة ومنعة.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة.

وأضاف أن شركة أرامكو السعودية أوقفت الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.