خدمات طبية سعودية لـ2500 مريض في تنزانيا واليمن

ذكرت منظمة البلسم الدولية أن عدد الذين استفادوا من خدماتها العلاجية المجانية بلغوا أكثر من 2500 مريض، تلقوا العلاج في عدد من التخصصات، كعمليات القلب المفتوح والقسطرة والعيون وجراحة الأطفال والمسالك البولية للأطفال.

وقامت المنظمة الدولية التي ولدت قبل ما يقارب 19 شهراً، بست رحلات علاجية دولية خيرية، لكل من اليمن وتنزانيا، كما تبرعت المنظمة بعدد من الأجهزة الطبية عالية التقنية تستخدم في عمليات القلب والعيون، بالإضافة إلى أجهزة تنفس صناعي.

وقامت المنظمة بالفحص الطبي والكشف على أكثر من 1900 مريض، وقدمت الأدوية المناسبة لهم في مختلف التخصصات والأمراض، وكذلك أجرت 334 قسطرة تداخلية علاجية، و55 عملية قلب مفتوح، و150 عملية إزالة مياه بيضاء، و46 عملية جراحية للأطفال.

ولم تكتف المنظمة بهذا الحد، بل سعت لأكثر من ذلك حيث أجرت أكثر من برنامج تدريبي خلال رحلاتها العلاجية، وذلك سعياً لتمكين الكوادر الطبية المحلية في تلك الدول.

وأكد عماد بخاري أستاذ واستشاري جراحة القلب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدير التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية، أن الخدمات التي تقدمها المنظمة تأتي انبثاقاً من الإيمان بمد يد العون للمحتاج، أياً كان موقعه وجنسه ودينه ولونه.

وأوضح الدكتور بخاري في تصريحات صحافية له أن منظمة البلسم منظمة دولية، تسعى لتقديم الطب الإنساني، الذي من شأنه أن ينمو ويتوسع ليحدث تغييراً ملحوظاً في مجال العمل الخيري الطبي، وذلك خدمة للمرضى في المناطق ذات الإمكانات المحدودة، وتهدف إلى تعزيز صحة المجتمعات الفقيرة ضمن التواجد العالمي المستديم، في كل مكان يحترم مواثيق الأمم المتحدة ويلتزم بها.

وشدد على القيم التي قامت على أساسها منظمة البلسم الدولية، وهي العمل دوما تحت الغطاء الرسمي والقانون الدول، والاحترافية العالية في الأداء، والتعاون مع جميع الجهات الفردية والمعنوية، بما في ذلك المتبرعون المحليون والدوليون، في نقاط الالتقاء الطبي الخيري الإنساني.